Зміна групи інвалідності: чому виплати можуть припинитись

Людина в інвадіному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як виплачується пенсія у разі зміни групи інвалідності. Йдеться про нові терміни, коли мають надійти виплати у новому розмірі після повторного призначення, а також умови, за яких суми взагалі можуть не нарахувати.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду.

Як виплачується пенсія у разі зміни групи інвалідності

За даними ПФУ, правила пенсійного законодавства передбачають, що у разі встановлення громадянам інвалідності нижчої групи, то пенсія має виплачуватися за попередньою групою до кінця місяця, коли була змінена група інвалідності.

Якщо людину після повторного огляду визнали здоровою, то пенсія буде виплачуватися до кінця місяця, по який була встановлена інвалідність.

У ПФУ зауважили, що в разі відсутності особи під час повторного оцінювання у визначений для цього термін, виплату пенсії з інвалідності зупинять з першого числа місяця, що йде за місяцем, коли мало бути проведене оцінювання повсякденного функціонування.

Якщо огляд було пропущено з поважних причин або у разі наступного визнання особою з інвалідністю, то виплата пенсії з інвалідності повинна поновитися з дня, коли були припинена, до дня оцінювання, однак не більш як за три роки, якщо експертна команда визнає громадянина за цей час особою з інвалідністю.

Які суми пенсій платять людям з інвалідністю

Згідно із зазагльними правилами, пенсія з інвалідності призначається у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А саме:

для I групи — 100% пенсії за віком;

для II групи — 90%;

для III групи — 50%.

Водночас, окремі статуси дозволяють отримувати значно вищі суми за групу інвалідності. Зокрема, учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на такі мінімальні суми:

для І групи інвалідності — 18 885 грн;

для ІІ групи інвалідності — 15 494 грн;

для ІІІ групи інвалідності — 10 625 грн;

для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності — 6 197 грн.

Виплати відбуваються на основі постанов уряду №236 і №656.

Також значно вищі суми отримують громадяни, у яких є статус особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони отримують наступні виплати:

І група — 11 048 грн (навесні виплата підвищилась на 1 192 грн);

ІІ група — 8 838 грн (сума зросла на 954 грн);

ІІІ група — 6 813 грн (підвищилась на 735 грн);

діти з інвалідністю — 6 813 грн (доплатили 735 грн).

Виплати для таких осіб регулює закон "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Окрім того, навесні мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС також змінився. Тепер виплачують:

особам з інвалідністю І групи — 20 653 грн;

особам з інвалідністю ІІ групи — 16 522 грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 12 392 грн.

Вищі суми сформувались, адже їх вираховують у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік.

Раніше Новини.LIVE розповідали про можливість отримувати додаткові виплати для самотніх пенсіонерів, яким понад 80 років, та потребують регулярного догляду. Норми законодавства передбачають надання надбавки до пенсії у 40% від прожиткового мінімуму. Право на неї може виникнути на основі поданої спецдовідки на основі отриманих результатів від лікарсько-консультативної комісії.

Ще Новини.LIVE писали про правила призначення пенсійних виплат для держслужбовців у 2026 році. За даними ПФУ, пенсію можуть надати, якщо на 1 травня 2016-го людина дотрималась певних показників щодо страхового стажу. Відповідній категорії надається сума у 60% від розміру зарплати.