Зірка хіп-хопу Diddy продає свою частку у медіакомпанії Revolt, яку він заснував у 2013 році

Зірка хіп-хопу продає свій медіабізнес в США — що змусило розпрощатися з компанією
Американська зірка хіп-хопу Diddy продав свою частку у медіакомпанії Revolt. Цей бізнес Шон Комбс заснував понад десять років тому.
Про продаж компанії Revolt пише The Associated Press.
Чому Diddy продав Revolt
Як зазначається, акції Revolt, що належать Комбсу, були повністю викуплені та виведені з обігу. Компанія також оголосила про нову структуру власності, яка надасть її співробітникам частку в бізнесі.
Diddy заснував компанію у 2013 році та обіймав посаду голови Revolt. Наразі невідомо скільки саме Комбс отримав за свою частку в Revolt.
Медіакомпанія займається новинами та розвагами в галузі хіп-хопу. Revolt транслює американські онлайн-шоу, такі як Black Girl Stuff і The Life of Draco за участю репера Big Draco.
Зірка хіп-хопу був вимушений продати акції свого бізнесу у зв'язку з тим, що його репутація була заплямована. Наприкінці минулого року на Diddy подали одразу кілька судових позовів, в яких було висунуто звинувачення у сексуальному насильстві та зґвалтуванні.
Нагадаємо, ми писали, що 26-річного сина репера Шона Комбса звинувачують у зґвалтуванні. Декілька жінок звинуватили американського продюсера та репера в насильстві. Серед них була і його колишня дружина, співачка Кессі Вентура.
Шон Комбс заявив, що він виправився та з того часу (момент побиття датований 2016 роком) не підіймав руку на своїх пасій. Він запевнив, що звернувся за допомогою до професіоналів та почав ходити на терапію.
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