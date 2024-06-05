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Зірка хіп-хопу продає свій медіабізнес в США — що змусило розпрощатися з компанією

5 червня 2024 13:52
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Зірка хіп-хопу Diddy продає свою частку у медіакомпанії Revolt, яку він заснував у 2013 році
Зірка хіп-хопу Шон Diddy Комбс Фото: the-sun.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американська зірка хіп-хопу Diddy продав свою частку у медіакомпанії Revolt. Цей бізнес Шон Комбс заснував понад десять років тому.

Про продаж компанії Revolt пише The Associated Press.

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Чому Diddy продав Revolt

Як зазначається, акції Revolt, що належать Комбсу, були повністю викуплені та виведені з обігу. Компанія також оголосила про нову структуру власності, яка надасть її співробітникам частку в бізнесі.

Diddy заснував компанію у 2013 році та обіймав посаду голови Revolt. Наразі невідомо скільки саме Комбс отримав за свою частку в Revolt.

Медіакомпанія займається новинами та розвагами в галузі хіп-хопу. Revolt транслює американські онлайн-шоу, такі як Black Girl Stuff і The Life of Draco за участю репера Big Draco.

Зірка хіп-хопу був вимушений продати акції свого бізнесу у зв'язку з тим, що його репутація була заплямована. Наприкінці минулого року на Diddy подали одразу кілька судових позовів, в яких було висунуто звинувачення у сексуальному насильстві та зґвалтуванні.

Нагадаємо, ми писали, що 26-річного сина репера Шона Комбса звинувачують у зґвалтуванні. Декілька жінок звинуватили американського продюсера та репера в насильстві. Серед них була і його колишня дружина, співачка Кессі Вентура.

Шон Комбс заявив, що він виправився та з того часу (момент побиття датований 2016 роком) не підіймав руку на своїх пасій. Він запевнив, що звернувся за допомогою до професіоналів та почав ходити на терапію.

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компанії
продаж
США

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