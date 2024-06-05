Звезда хип-хопа Diddy продает свою долю в медиакомпании Revolt, которую он основал в 2013 году

Звезда хип-хопа Шон Diddy Комбс Фото: the-sun.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Американская звезда хип-хопа Diddy продал свою долю в медиакомпании Revolt. Этот бизнес Шон Комбс основал больше десяти лет назад.

О продаже компании Revolt пишет The Associated Press.

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Почему Diddy продал Revolt

Как отмечается, принадлежащие Комбсу акции Revolt были полностью выкуплены и выведены из обращения. Компания также объявила о новой структуре собственности, которая предоставит ее сотрудникам долю в бизнесе.

Diddy основал компанию в 2013 году и занимал должность главы Revolt. Пока неизвестно, сколько именно Комбс получил за свою долю в Revolt.

Медиакомпания занимается новостями и развлечениями в области хип-хопа. Revolt транслирует американские онлайн-шоу, такие как Black Girl Stuff и The Life of Draco с участием рэпера Big Draco.

Звезда хип-хопа был вынужден продать акции своего бизнеса в связи с тем, что его репутация была запятнана. В конце прошлого года на Diddy подали сразу несколько судебных исков, в которых были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании.

Напомним, мы писали, что 26-летнего сына рэпера Шона Комбса обвиняют в изнасиловании. Несколько женщин обвинили американского продюсера и рэпера в насилии. Среди них была и его бывшая супруга, певица Кэсси Вентура.

Шон Комбс заявил, что он исправился и с тех пор (момент избиения датированный 2016 годом) не поднимал руку на своих пассий. Он заверил, что обратился за помощью к профессионалам и начал ходить на терапию.