Допомога в 1 тисячу гривень у 2025 році — як довго гроші можна зберігати на рахунку

В Україні населенню виплачують грошову допомогу за програмою "Зимова підтримка". Багатьох громадян хвилює, чи встигнуть вони отримати обіцяну 1 тисячу гривень.
Коли потрібно витратити 1 тисячу гривень
Як пояснювали раніше у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, нещодавно Кабмін України дозволив довше витрачати отриману допомогу — до кінця зима.
"Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року — тепер термін однаковий для обох категорій", — йдеться у повідомленні.
Раніше отримувачам виплати ставили умову витратити гроші до січня 2026 року. Після змін громадяни зможуть витрачати 1 тисячу гривень на місяць довше.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, українцям дозволили купувати продукти за гроші програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Робити покупки з 11 грудня можна у мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько", але лише офлайн. Також не можна буде купувати підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби й так далі.
Раніше ми розповідали, з яких причин "зимову тисячу" можуть не нарахувати. Також ми пояснювали, чи реально отримати 1 тисячу гривень допомоги готівкою. Виплачені кошти люди мають витрачати лише за призначенням.
