Україна
Головна Фінанси Зимова тисяча — до коли потрібно її витратити

Зимова тисяча — до коли потрібно її витратити

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 08:45
Допомога в 1 тисячу гривень у 2025 році — як довго гроші можна зберігати на рахунку
Купюри по 500 гривень. Фото: Новини.LIVE

В Україні населенню виплачують грошову допомогу за програмою "Зимова підтримка". Багатьох громадян хвилює, чи встигнуть вони отримати обіцяну 1 тисячу гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає, до якого терміну українці мають витратити виплачену державою допомогу.

Коли потрібно витратити 1 тисячу гривень

Як пояснювали раніше у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, нещодавно Кабмін України дозволив довше витрачати отриману допомогу — до кінця зима.

"Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року — тепер термін однаковий для обох категорій", — йдеться у повідомленні.

Раніше отримувачам виплати ставили умову витратити гроші до січня 2026 року. Після змін громадяни зможуть витрачати 1 тисячу гривень на місяць довше. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, українцям дозволили купувати продукти за гроші програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Робити покупки з 11 грудня можна у мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько", але лише офлайн. Також не можна буде купувати підакцизні товари: алкоголь, тютюнові вироби  й так далі. 

Раніше ми розповідали, з яких причин "зимову тисячу" можуть не нарахувати. Також ми пояснювали, чи реально отримати 1 тисячу гривень допомоги готівкою. Виплачені кошти люди мають витрачати лише за призначенням. 

виплати фінансова допомога гроші грошова допомога тисяча Зеленського
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
