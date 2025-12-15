Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зимняя тысяча — до когда нужно ее потратить

Зимняя тысяча — до когда нужно ее потратить

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 08:45
Пособие в 1 тысячу гривен в 2025 году — как долго деньги можно хранить на счету
Купюры по 500 гривен. Фото: Новини.LIVE

В Украине населению выплачивают денежную помощь по программе "Зимняя поддержка". Многих граждан волнует, успеют ли они получить обещанную 1 тысячу гривен и потратить ее.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, до какого срока украинцы должны потратить выплаченную государством помощь.

Реклама
Читайте также:

Когда нужно потратить 1 тысячу гривен

Как объясняли ранее в Министерстве социальной политики, семьи и единства, недавно Кабмин Украины разрешил дольше тратить полученную помощь — до конца зимы.

"Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпошту, для которых выплата была сформирована автоматически, и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года — теперь срок одинаковый для обеих категорий", — говорится в сообщении.

Ранее получателям выплаты ставили условие потратить деньги до января 2026 года. После изменений граждане смогут тратить 1 тысячу гривен в месяц дольше.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцам разрешили покупать продукты за деньги программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек". Делать покупки с 11 декабря можно в сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько", но только офлайн. Также нельзя будет покупать подакцизные товары: алкоголь, табачные изделия и так далее.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам "зимнюю тысячу" могут не начислить. Также мы объясняли, реально ли получить 1 тысячу гривен помощи наличными. Выплаченные средства люди должны тратить только по назначению.

выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь тысяча Зеленского
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации