Пособие в 1 тысячу гривен в 2025 году — как долго деньги можно хранить на счету

В Украине населению выплачивают денежную помощь по программе "Зимняя поддержка". Многих граждан волнует, успеют ли они получить обещанную 1 тысячу гривен и потратить ее.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, до какого срока украинцы должны потратить выплаченную государством помощь.

Когда нужно потратить 1 тысячу гривен

Как объясняли ранее в Министерстве социальной политики, семьи и единства, недавно Кабмин Украины разрешил дольше тратить полученную помощь — до конца зимы.

"Получатели пенсий и социальных выплат через Укрпошту, для которых выплата была сформирована автоматически, и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года — теперь срок одинаковый для обеих категорий", — говорится в сообщении.

Ранее получателям выплаты ставили условие потратить деньги до января 2026 года. После изменений граждане смогут тратить 1 тысячу гривен в месяц дольше.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцам разрешили покупать продукты за деньги программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек". Делать покупки с 11 декабря можно в сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько", но только офлайн. Также нельзя будет покупать подакцизные товары: алкоголь, табачные изделия и так далее.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам "зимнюю тысячу" могут не начислить. Также мы объясняли, реально ли получить 1 тысячу гривен помощи наличными. Выплаченные средства люди должны тратить только по назначению.