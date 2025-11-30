Зимова підтримка у 2025 році — кому з українців нарахують допомогу у першу чергу

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Як і торік, у 2025 році усі українці отримають від держави по одній тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка". Першими цю виплату отримають громадяни, які користуються послугами Укрпошти — йдеться про 1,8 мільйона людей. Тим часом заявки на отримання допомоги вже подали понад 13 мільйонів українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Як українці отримують одну тисячу гривень

Абсолютна більшість оформлює виплати онлайн, у застосунку Дія. Як розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, у такому форматі було отримано 11 мільйонів заявок.

"Крім того, майже 2 мільйони громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту", — сказала Тетяна Кірієнко.

Подавати заявки на виплату допомоги українці можуть до 24 грудня 2025 року.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що одну тисячу гривень українцям виплачують лише у безготівковій формі. Тобто, "на руки" цю виплату не видасть жоден банк.

Хоча торік деякі громадяни спробували обійти правила. Вони поповнювали свої мобільні рахунки, а потім повертали гроші з балансу у вигляді готівки. Через такі масові зловживання компанія EasyPay UA заблокувала функцію повернення коштів для абонентів Vodafone і Lifecell, а згодом обмеження торкнулося усіх без винятку користувачів.

"Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки", сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги", — написав у 2024 році СЕО компанії Олексій Авраменко.

У 2025 році уряд взагалі не вніс поповнення мобільного рахунку у перелік дозволених витрат.

Раніше ми пояснювали, чи можна витратити одну тисячу гривень у 2025 році на оплату комунальних послуг. Наприклад, багатьох споживачів цікавить, чи можна "Зимовою підтримкою" оплатити рахунки за газ. Дізнавайтесь також, хто не зможе оформити "Зимову підтримку" онлайн.