Головна Фінанси Зимова підтримка — хто першим отримує 1 тисячу гривень

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 15:22
Зимова підтримка у 2025 році — кому з українців нарахують допомогу у першу чергу
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Як і торік, у 2025 році усі українці отримають від держави по одній тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка". Першими цю виплату отримають громадяни, які користуються послугами Укрпошти — йдеться про 1,8 мільйона людей. Тим часом заявки на отримання допомоги вже подали понад 13 мільйонів українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України

Читайте також:

Як українці отримують одну тисячу гривень

Абсолютна більшість оформлює виплати онлайн, у застосунку Дія. Як розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, у такому форматі було отримано 11 мільйонів заявок.

"Крім того, майже 2 мільйони громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту", — сказала Тетяна Кірієнко.

Подавати заявки на виплату допомоги українці можуть до 24 грудня 2025 року.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що одну тисячу гривень українцям виплачують лише у безготівковій формі. Тобто, "на руки" цю виплату не видасть жоден банк. 

Хоча торік деякі громадяни спробували обійти правила. Вони поповнювали свої мобільні рахунки, а потім повертали гроші з балансу у вигляді готівки. Через такі масові зловживання компанія EasyPay UA заблокувала функцію повернення коштів для абонентів Vodafone і Lifecell, а згодом обмеження торкнулося усіх без винятку користувачів.

"Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки", сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги", — написав у 2024 році СЕО компанії Олексій Авраменко.

У 2025 році уряд взагалі не вніс поповнення мобільного рахунку у перелік дозволених витрат.

Раніше ми пояснювали, чи можна витратити одну тисячу гривень у 2025 році на оплату комунальних послуг. Наприклад, багатьох споживачів цікавить, чи можна "Зимовою підтримкою" оплатити рахунки за газ. Дізнавайтесь також, хто не зможе оформити "Зимову підтримку" онлайн

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
