Зимняя поддержка в 2025 году — кому из украинцев начислят помощь в первую очередь

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Как и в прошлом году, в 2025 все украинцы получат от государства по одной тысяче гривен по программе "Зимняя поддержка". Первыми эту выплату получат граждане, которые пользуются услугами Укрпошты — речь идет о 1,8 миллиона людей. Тем временем заявки на получение помощи уже подали более 13 миллионов украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Как украинцы получают одну тысячу гривен

Абсолютное большинство оформляет выплаты онлайн, в приложении Дія. Как рассказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, в таком формате было получено 11 миллионов заявок.

"Кроме того, почти 2 миллиона граждан получат помощь автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через Укрпошту", — сказала Татьяна Кириенко.

Подавать заявки на выплату помощи украинцы могут до 24 декабря 2025 года.

О чем еще стоит знать

Напомним, что одну тысячу гривен украинцам выплачивают только в безналичной форме. То есть, "на руки" эту выплату не выдаст ни один банк.

Хотя в прошлом году некоторые граждане попытались обойти правила. Они пополняли свои мобильные счета, а затем возвращали деньги с баланса в виде наличных. Из-за таких массовых злоупотреблений компания EasyPay UA заблокировала функцию возврата средств для абонентов Vodafone и Lifecell, а впоследствии ограничение коснулось всех без исключения пользователей.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал в 2024 году СЕО компании Алексей Авраменко.

В 2025 году правительство вообще не внесло пополнение мобильного счета в перечень разрешенных расходов.

Ранее мы объясняли, можно ли потратить одну тысячу гривен в 2025 году на оплату коммунальных услуг. Например, многих потребителей интересует, можно ли "Зимней поддержкой" оплатить счета за газ. Узнавайте также, кто не сможет оформить "Зимнюю поддержку" онлайн.