Главная Финансы Зимняя поддержка — кто первым получает 1 тысячу гривен

Зимняя поддержка — кто первым получает 1 тысячу гривен

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 15:22
Зимняя поддержка в 2025 году — кому из украинцев начислят помощь в первую очередь
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Как и в прошлом году, в 2025 все украинцы получат от государства по одной тысяче гривен по программе "Зимняя поддержка". Первыми эту выплату получат граждане, которые пользуются услугами Укрпошты — речь идет о 1,8 миллиона людей. Тем временем заявки на получение помощи уже подали более 13 миллионов украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Читайте также:

Как украинцы получают одну тысячу гривен

Абсолютное большинство оформляет выплаты онлайн, в приложении Дія. Как рассказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, в таком формате было получено 11 миллионов заявок.

"Кроме того, почти 2 миллиона граждан получат помощь автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через Укрпошту", — сказала Татьяна Кириенко.

Подавать заявки на выплату помощи украинцы могут до 24 декабря 2025 года.

О чем еще стоит знать

Напомним, что одну тысячу гривен украинцам выплачивают только в безналичной форме. То есть, "на руки" эту выплату не выдаст ни один банк.

Хотя в прошлом году некоторые граждане попытались обойти правила. Они пополняли свои мобильные счета, а затем возвращали деньги с баланса в виде наличных. Из-за таких массовых злоупотреблений компания EasyPay UA заблокировала функцию возврата средств для абонентов Vodafone и Lifecell, а впоследствии ограничение коснулось всех без исключения пользователей.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал в 2024 году СЕО компании Алексей Авраменко.

В 2025 году правительство вообще не внесло пополнение мобильного счета в перечень разрешенных расходов.

Ранее мы объясняли, можно ли потратить одну тысячу гривен в 2025 году на оплату коммунальных услуг. Например, многих потребителей интересует, можно ли "Зимней поддержкой" оплатить счета за газ. Узнавайте также, кто не сможет оформить "Зимнюю поддержку" онлайн.

выплаты деньги финансы помощь тысяча Зеленского
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
