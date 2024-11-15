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Зимова єПідтримка — Кабмин принял порядок выплаты

15 ноября 2024 14:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Тысяча от Зеленского — кто получит выплаты и когда
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины на пятничном заседании, 15 ноября, принял решение о поддержке украинских семей зимой. В рамках программы с 1 декабря каждый украинский сможет получить 1000 грн от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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Детальнее о решении правительства

"Сегодня принимаем решение, являющееся частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров", — говорится в сообщении.

Премьер сообщил, что правительство утвердило порядок реализации этого проекта. В нем указано, как, где и когда можно получить средства и куда их можно будет потратить.

Кабинет Министров также принял решение, которое позволит родителю подать заявку на выплату для своего ребенка, ведь программа распространяется не только на взрослых, но и на детей.

Как отметил Шмыгаль, целью "Зимової єПідтримки" является достижение трех основных целей, одной из которых является предоставление материальной помощи украинским семьям.

"Средства от "Зимової єПідтримки" можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных и других услуг, на донаты для ВСУ и волонтеров", — сообщил глава правительства.

Вторая цель проекта — поддержка украинских поставщиков услуг и производителей, которые будут получать средства. Это станет дополнительным толчком к развитию экономики Украины.

"Третья цель — очередной раз продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств — это поддержка украинской армии через пересчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда, которому вы доверяете", — добавил Шмыгаль.

Что еще нужно знать

Напомним, в октябре президент Зеленский анонсировал программу денежной поддержки для граждан. В рамках программы каждый украинец получит 1000 грн, которые будут зачислены на карту "Национальный Кэшбэк", и эти средства можно потратить на украинские товары и услуги.

Мы также писали, что заявки на получение помощи в размере 1000 грн, анонсированной Владимиром Зеленским, можно будет подавать в течение зимы, а потратить средства нужно будет до конца 2025 года исключительно на украинские товары и услуги. Однако некоторым гражданам, вероятно, не удастся воспользоваться этой поддержкой.

Денис Шмыгаль Кабинет министров выплаты финансовая помощь деньги єПідтримка

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