Выплаты в Украине — как оформить Зимову єПідтримку через банк

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут получить 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" через банки. В частности, таким правом могут воспользоваться люди старшего возраста, не использующие приложение "Дія", опекуны несовершеннолетних детей.

О том, как оформить такую помощь, говорится на Едином портале госуслуг "Дія".

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Как отмечается, могут подавать заявления на выплату по программе "Зимова єПідтримка" в отделениях банках-партнеров следующие категории людей:

лица, у которых нет идентификационного кода по религиозным убеждениям;

граждане старше 65 лет;

попечители, законные представители малолетних или несовершеннолетних детей.

Для этого необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (если его нет, то паспорт с соответствующей отметкой);

свидетельство о рождении (если помощь оформляют на несовершеннолетних граждан);

документ, где подтверждается установление опеки, попечительство/подтверждение законного представительства.

В дальнейшем финучреждение через е-систему взаимодействия подаст заявку на проверку для включения заявителя в список ранее поданных получателей материальной помощи.

В случае, если в системе "Дія" возникнет дублирование заявки или другие нарушения, то сразу же поступит отказ с указанием причин.

После успешной проверки, после оформления заявления в банке откроют спецсчет для выплаты пособия по программе и оформят банковскую карточку Нацкешбек (виртуальную/пластиковую), куда поступят деньги.

Информация о поступлении средств помощи придет в смс-сообщении или в мобильное приложение. На поступление средств отводится до десяти дней.

Список банков, которые выпускают карты Нацкешбек:

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радобанк;

Банк кредит Днепр;

Банк "Клиринговый дом".

"Если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через Дію или отделение банка-партнера, это означает, что вас внесены в перечень получателей выплаты через Укрпочту или заявка уже была ранее подана через Дію или через банк", — отмечается на портале.

Напомним, на помощь в 1 тыс. грн от государства имеют право все украинцы. Однако те граждане, которые выехали за границу, деньги не получат.

Также мы писали, что финансовая помощь в 1 тыс. грн от государства предоставляется и на детей. Однако некоторые испытывают трудности с оформлением выплат.