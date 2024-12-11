Выплаты в Украине — как оформить Зимову єПідтримку через банк

"Зимова єПідтримка" — как оформить выплаты через банк
Некоторые украинцы могут получить 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" через банки. В частности, таким правом могут воспользоваться люди старшего возраста, не использующие приложение "Дія", опекуны несовершеннолетних детей.
О том, как оформить такую помощь, говорится на Едином портале госуслуг "Дія".
Кто и как может оформить выплаты в банке
Как отмечается, могут подавать заявления на выплату по программе "Зимова єПідтримка" в отделениях банках-партнеров следующие категории людей:
- лица, у которых нет идентификационного кода по религиозным убеждениям;
- граждане старше 65 лет;
- попечители, законные представители малолетних или несовершеннолетних детей.
Для этого необходимо предоставить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (если его нет, то паспорт с соответствующей отметкой);
- свидетельство о рождении (если помощь оформляют на несовершеннолетних граждан);
- документ, где подтверждается установление опеки, попечительство/подтверждение законного представительства.
В дальнейшем финучреждение через е-систему взаимодействия подаст заявку на проверку для включения заявителя в список ранее поданных получателей материальной помощи.
В случае, если в системе "Дія" возникнет дублирование заявки или другие нарушения, то сразу же поступит отказ с указанием причин.
После успешной проверки, после оформления заявления в банке откроют спецсчет для выплаты пособия по программе и оформят банковскую карточку Нацкешбек (виртуальную/пластиковую), куда поступят деньги.
Информация о поступлении средств помощи придет в смс-сообщении или в мобильное приложение. На поступление средств отводится до десяти дней.
Список банков, которые выпускают карты Нацкешбек:
- А-Банк;
- Аккордбанк;
- ПриватБанк;
- Sense Bank;
- Банк Глобус;
- Радобанк;
- Банк кредит Днепр;
- Банк "Клиринговый дом".
"Если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через Дію или отделение банка-партнера, это означает, что вас внесены в перечень получателей выплаты через Укрпочту или заявка уже была ранее подана через Дію или через банк", — отмечается на портале.
Напомним, на помощь в 1 тыс. грн от государства имеют право все украинцы. Однако те граждане, которые выехали за границу, деньги не получат.
Также мы писали, что финансовая помощь в 1 тыс. грн от государства предоставляется и на детей. Однако некоторые испытывают трудности с оформлением выплат.
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