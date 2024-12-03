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"Зимова єПідтримка" для пенсионеров — как получить выплаты

3 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты по программе Зимова єПідтримка — когда Укрпочта начнет выдавать деньги пенсионерам
Пожилая женщина. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В отделениях национального почтового оператора "Укрпочта" с 4 декабря 2024 стартуют выплаты в размере 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" для пенсионеров и людей с инвалидностью. Сотрудники компании помогут выбрать товар, который можно будет оплатить этими средствами.

Об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.

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Подробнее о выплатах по программе "Зимова єПідтримка"

По словам руководителя компании, Укрпочта обеспечит выплату средств по программе более чем двум миллионам граждан — пенсионерам и инвалидам первой и второй группы, которым начисляют социальные выплаты через почту.

"С 4 декабря Укрпочта начинает выплаты по программе "Зимова єПідтримка". Мы не сосредотачиваемся на вопросах, стоит или нет, а акцентируем внимание на том, кому, где и как будем выплачивать эти средства и что для этого нужно", — сообщил Смилянский.

Сам процесс начисления "Зимової єПідтримки" состоится автоматически по спискам, которые передали Укрпочте Министерство соцполитики и Министерство экономики.

Как получить выплаты на почте

Смилянский отметил, что для получения выплаты на почте
не нужно ничего заполнять, поскольку все необходимые действия совершит либо почтальон, либо работник почтового отделения.

"Все, что нужно, — это дождаться визита своего почтальона или в свой день получения пенсии в отделении, и мы поможем вам получить эту помощь. Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики", — говорится в сообщении.

В то же время, сама выплата не будет передана наличными. Средства можно будет потратить на оплату коммунальных счетов, пополнение мобильного счета, покупку продуктов питания и бытовых товаров, подписку на отечественные издания и лекарства украинского производства. Выбрать позицию услуги или товара помогут почтовые операторы.

В терминалах Укрпочты также можно будет оплатить выбранные товары и услуги тем гражданам, которые получили средства "Зимової єПідтримки" через мобильное приложение "Дія".

Также 1 тыс. гривен можно тратить по частям, добавил глава Укрпочты.

Как известно, программа "Зимова єПідтримка" инициирована президентом Владимиром Зеленским и призвана предоставить соцподдержку гражданам в зимний период. Средства можно потратить на товары и услуги в течение зимы.

Напомним, ранее глава государства назвал количество лиц, подавших заявку на 1 тыс. грн в первый день. Только в первый день в программе "Зимова єПідтримка" зарегистрировались более 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что часть украинцев не смогла подать заявки на тысячу Зеленского в первый день регистрации. Ведь само приложение "Дія" не выдержало количество желающих.

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