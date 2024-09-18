Штрафи в Україні — на яку сумму можуть оштрафувати людей без прописки

Оформлення паспортів громадянина України. Фото: УНІАН

В Україні питання реєстрації місця проживання українців та іноземців регулюється чинним законодавством, яке передбачає штрафи за відсутність прописки. Законодавчі норми встановлюють чіткі вимоги до реєстрації та санкції за їх порушення.

Про це йдеться в Статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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Що передбачає закон

Відповідно до Статті 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що легально перебувають в Україні, зобов'язані задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання протягом 30 календарних днів після переїзду. Іноземці та особи без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом, також мають право зареєструвати своє місце перебування в Україні.

Тобто, проживати без прописки в Україні можна не більше 30 днів, незалежно від статусу особи.

Штраф за відсутність прописки

Неналежне виконання обов'язку з реєстрації не призведе до значних наслідків, адже санкції за таке порушення є відносно легкими.

Згідно зі статтею 197 КУпАП, за відсутність реєстрації місця проживання передбачено лише попередження. При повторному порушенні протягом року, особа може бути оштрафована на суму від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 гривні).

Спори щодо адміністративних правопорушень, що регулюються статтею 197 КУпАП, розглядаються виконавчими комітетами (виконавчими органами) сільських, селищних або міських рад, а не судами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн в додатку "Дія" за декілька хвилин. Для цього необхідно зробити декілька дій у своєму смартфоні.

Також ми писали, що під час воєнного стану ТЦК має право накладати штрафи на військовозобов'язаних за адміністративні правопорушення. Якщо штраф не буде сплачено вчасно, матеріали можуть бути передані до виконавчої служби для примусового стягнення.