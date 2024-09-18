Штрафы в Украине — на какую сумму могут оштрафовать людей без прописки

Оформление паспорта гражданина Украины. Фото: УНІАН

В Украине вопрос регистрации места жительства украинцев и иностранцев регулируется действующим законодательством, предусматривающим штрафы за отсутствие прописки. Законодательные нормы устанавливают четкие требования к регистрации и санкции за их нарушение.

Об этом говорится в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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Что предусматривает закон

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства в течение 30 календарных дней после переезда. Иностранцы и лица без гражданства, получившие справку об обращении за защитой, также имеют право зарегистрировать свое местонахождение в Украине.

То есть проживать без прописки в Украине можно не более 30 дней, независимо от статуса личности.

Штраф за отсутствие прописки

Ненадлежащее исполнение обязанности по регистрации не приведет к значительным последствиям, ведь санкции за такое нарушение относительно легкие.

Согласно статье 197 КУоАП, за отсутствие регистрации места жительства предусмотрено только предупреждение. При повторном нарушении в течение года лицо может быть оштрафовано на сумму от 1 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 51 гривны).

Споры по административным правонарушениям, регулируемым статьей 197 КУоАП, рассматриваются исполнительными комитетами (исполнительными органами) сельских, поселковых или городских советов, а не судами.

Что еще нужно знать

Напомним, место регистрации в Украине можно изменить онлайн в приложении "Дія" через несколько минут. Для этого необходимо совершить несколько действий в своем смартфоне.

Также мы писали, что во время военного положения ТЦК имеет право налагать штрафы на военнообязанных за административные правонарушения. Если штраф не будет уплачен вовремя, материалы могут быть переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания.