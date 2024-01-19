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Жилищные субсидии — куда можно обращаться за оформлением в 2024 году

19 января 2024 07:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии 2024 — какие условия предоставления помощи и куда обращаться
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы в 2024 году имеют право на безвозвратную адресную государственную социальную помощь, оказываемую уязвимым потребителям на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформить жилищную субсидию стало удобнее с помощью ряда ресурсов.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Правила предоставления жилищной субсидии в 2024 году

Как отмечают в фонде, жилищную субсидию рассчитывают на всех членов домохозяйства. В состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в квартире или доме, в том числе арендаторы, внутренне перемещенные лица (ВПЛ). На них рассчитывают социальные нормы жилья, а также социальные нормативы коммунального обслуживания, учитывают доходы при назначении помощи.

Согласно решению правительства субсидию назначают, если расходы на услуги ЖКХ превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи. Такая норма утверждена на период военного положения и в течение месяца после отмены. При расчете субсидии с начала отопительного сезона учитывают доходы домохозяйства за первый и второй кварталы года, в то же время доходы пенсионеров учитывают в размере августовской пенсии.

В 2024 году средний размер финподдержки для украинцев на оплату услуг ЖКХ в холодный период составляет 1,41 тыс. грн.

Куда обращаться за оформлением субсидии

С 1 декабря 2022 контроль за правильностью назначения и выплаты субсидий осуществляют органы Пенсионного фонда. Там уточнили, куда следует обращаться для оформления субсидии.

Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами:

  • удобнее всего подавать документы через веб-портал е-услуг, мобильное приложение ПФУ или через Портал Дія;
  • можно обратиться за назначением субсидии в любой сервисный центр ПФУ, без привязки к месту регистрации. Это способ подойдет для людей, желающих проконсультироваться по вопросу оказания такой помощи;
  • остается возможность личного обращения к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета тергромад и должностных лиц Центров предоставления административных услуг;
  • принимают обращение также по почте в адрес Пенсионного фонда.

 

субсидии
Источник: Минсоцполитики

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
деньги
материальная помощь

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