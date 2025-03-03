Зеленський відповів, чи зупинять США допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу США. Оскільки її припинення означатиме, що США допомагають російському президенту Володимиру Путіну.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Лондоні, передають Новини.LIVE.

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"Україна вважає Америку своїм стратегічним партнером, для нас це важливо. І Європа вважає США стратегічним партнером і сьогодні багато про це говорили і багато маємо домовленостей серед європейських колег", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона не афішує цю інформацію, тому що попереду очікується велика кількість зустрічей і найближчі тижні "можуть дати більш дієвий план" подальших дій.

Водночас що стосується допомоги США — Україна працює, аби вона не зупинилася. Зеленський уточнив, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, це ті пакети, які ухвалював Конгрес за часів каденції Байдена.

"Ми готові продовжувати діалог, ми хочемо розраховувати на нову допомогу. Україна дуже піднялась у власному внутрішньому виробництві, зараз ми бачимо збільшення виробництва на території Європи", — додав президент.

На думку Зеленського, припинення підтримки України від США допоможе виключно Путіну. А він, як президент України, працює разом зі своєю командою над будь-якими викликами, аби в української армії не було "сюрпризів".

Нагадаємо, Зеленський різко висловився щодо слів сенатора США Ліндсі Грема про "необхідність виборів" в Україні.

Також він заявляв, що Україна не припинить двосторонні відносини зі США.