Зеленский ответил, остановят ли США помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь США. Поскольку ее прекращение будет означать, что США помогают российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в Лондоне, передают Новини.LIVE.

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"Украина считает Америку своим стратегическим партнером, для нас это важно. И Европа считает США стратегическим партнером, и сегодня много об этом говорили, и много имеем договоренностей среди европейских коллег", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона не афиширует эту информацию, потому что впереди ожидается большое количество встреч и ближайшие недели "могут дать более действенный план" дальнейших действий.

В то же время, что касается помощи США — Украина работает, чтобы она не остановилась. Зеленский уточнил, что та помощь, которую мы сейчас получаем, — это те пакеты, которые принимал Конгресс во времена каденции Байдена.

"Мы готовы продолжать диалог, мы хотим рассчитывать на новую помощь. Украина очень поднялась в собственном внутреннем производстве, сейчас мы видим увеличение производства на территории Европы", — добавил президент.

По мнению Зеленского, прекращение поддержки Украины от США поможет исключительно Путину. А он, как президент Украины, работает вместе со своей командой над любыми вызовами, чтобы у украинской армии не было "сюрпризов".

Напомним, Зеленский резко высказался относительно слов сенатора США Линдси Грэма о "необходимости выборов" в Украине.

Также он заявлял, что Украина не прекратит двусторонние отношения с США.