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Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

28 листопада 2024 15:25
Карина Приходько - Редактор
Бюджет на 2025 рік — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram. 

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За даними Шмигаля, пріоритетом кошторису залишається захист держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяють 2,23 трлн грн. 

Водночас 420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, а ще 199 млрд грн — на освіту. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", — наголосив прем'єр. 

держбюдджет України на 2025 рік
Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 депутатів.

Як відомо, у 2025 році бюджет на армію буде меншим. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.

Володимир Зеленський Денис Шмигаль держбюджет закон Україна

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