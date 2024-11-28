Бюджет на 2025 рік — Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік
Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Державний бюджет України на 2025 рік
За даними Шмигаля, пріоритетом кошторису залишається захист держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяють 2,23 трлн грн.
Водночас 420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, а ще 199 млрд грн — на освіту. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.
"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", — наголосив прем'єр.
Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 депутатів.
Як відомо, у 2025 році бюджет на армію буде меншим. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.
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