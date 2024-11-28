Бюджет на 2025 рік — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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За даними Шмигаля, пріоритетом кошторису залишається захист держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяють 2,23 трлн грн.

Водночас 420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, а ще 199 млрд грн — на освіту. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", — наголосив прем'єр.

Скриншот допису Дениса Шмигаля

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 депутатів.

Як відомо, у 2025 році бюджет на армію буде меншим. Скорочення видатків базується на порівнянні різних курсів долара.