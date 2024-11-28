Бюджет на 2025 год — Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 ноября закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмиыгаль в Telegram.
Государственный бюджет Украины на 2025 год
По данным Шмыгаля, приоритетом сметы остается защита государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяют 2,23 трлн.
В то же время 420,9 млрд грн направят на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, а еще 199 млрд грн — на образование. В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.
"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров", — подчеркнул премьер.
Напомним, 19 ноября Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Во втором чтении документ поддержали 257 депутатов.
Как известно, в 2025 году бюджет на армию будет меньше. Сокращение расходов базируется на сравнении разных курсов доллара.
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