Бюджет на 2025 год — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 ноября закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмиыгаль в Telegram.

Читайте также:

Государственный бюджет Украины на 2025 год

По данным Шмыгаля, приоритетом сметы остается защита государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяют 2,23 трлн.

В то же время 420,9 млрд грн направят на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, а еще 199 млрд грн — на образование. В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров", — подчеркнул премьер.

Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Напомним, 19 ноября Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год. Во втором чтении документ поддержали 257 депутатов.

Как известно, в 2025 году бюджет на армию будет меньше. Сокращение расходов базируется на сравнении разных курсов доллара.