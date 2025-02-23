Допомога від США — скільки грошей отримала Україна за час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

За три роки повномасштабної війни США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги. Ще таку ж суму наша країна отримала від Європи та інших партнерів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала від США 100 млрд доларів допомоги. Він додав, що не збирається визнавати суму у 500 млрд доларів, про які говорить Америка.

Водночас український лідер підкреслив, що навіть цих 100 млрд доларів він не готовий визнавати, бо грант — це не борг. За його словами, про це він домовлявся з колишнім президентом США Джо Байденом і є відповідна угода, що це саме грант, а не борг, який Україна повинна повертати.

"Рахунок цієї війни — 320 млрд доларів. З них 120 млрд доларів — Україна, 100 млрд доларів — Європа та партнери і ще 100 млрд доларів — США", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також вірить, що Дональд Трамп допоможе закінчити війну в Україні.

Крім того, український президент відповів, що не влаштувало Україну в угоді зі США.