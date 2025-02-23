Допомога від США — скільки грошей отримала Україна за час війни

Зеленський назвав суму допомоги від США за час війни
За три роки повномасштабної війни США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги. Ще таку ж суму наша країна отримала від Європи та інших партнерів.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".
Сума допомоги Україні від США за час війни
Зеленський наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала від США 100 млрд доларів допомоги. Він додав, що не збирається визнавати суму у 500 млрд доларів, про які говорить Америка.
Водночас український лідер підкреслив, що навіть цих 100 млрд доларів він не готовий визнавати, бо грант — це не борг. За його словами, про це він домовлявся з колишнім президентом США Джо Байденом і є відповідна угода, що це саме грант, а не борг, який Україна повинна повертати.
"Рахунок цієї війни — 320 млрд доларів. З них 120 млрд доларів — Україна, 100 млрд доларів — Європа та партнери і ще 100 млрд доларів — США", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський також вірить, що Дональд Трамп допоможе закінчити війну в Україні.
Крім того, український президент відповів, що не влаштувало Україну в угоді зі США.
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