Помощь от США — сколько денег получила Украина за время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

За три года полномасштабной войны США предоставили Украине 100 миллиардов долларов помощи. Еще такую же сумму наша страна получила от Европы и других партнеров.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила от США 100 млрд долларов помощи. Он добавил, что не собирается признавать сумму в 500 млрд долларов, о которых говорит Америка.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что даже этих 100 млрд долларов он не готов признавать, потому что грант — это не долг. По его словам, об этом он договаривался с бывшим президентом США Джо Байденом и есть соответствующее соглашение, что это именно грант, а не долг, который Украина должна возвращать.

"Счет этой войны — 320 млрд долларов. Из них 120 млрд долларов — Украина, 100 млрд долларов — Европа и партнеры и еще 100 млрд долларов — США", — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также верит, что Дональд Трамп поможет закончить войну в Украине.

Кроме того, украинский президент ответил, что не устроило Украину в соглашении с США.