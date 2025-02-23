Помощь от США — сколько денег получила Украина за время войны

Зеленский назвал сумму помощи от США за время войны
За три года полномасштабной войны США предоставили Украине 100 миллиардов долларов помощи. Еще такую же сумму наша страна получила от Европы и других партнеров.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".
Сумма помощи Украине от США за время войны
Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила от США 100 млрд долларов помощи. Он добавил, что не собирается признавать сумму в 500 млрд долларов, о которых говорит Америка.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что даже этих 100 млрд долларов он не готов признавать, потому что грант — это не долг. По его словам, об этом он договаривался с бывшим президентом США Джо Байденом и есть соответствующее соглашение, что это именно грант, а не долг, который Украина должна возвращать.
"Счет этой войны — 320 млрд долларов. Из них 120 млрд долларов — Украина, 100 млрд долларов — Европа и партнеры и еще 100 млрд долларов — США", — подытожил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский также верит, что Дональд Трамп поможет закончить войну в Украине.
Кроме того, украинский президент ответил, что не устроило Украину в соглашении с США.
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