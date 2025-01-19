Зарплати президентів — кому та скільки платять

Президент України Володимир Зеленський та президет Польщі Анджей Дуда під час зустрічі. Фото: УНІАН

Зарплати виплачуються будь-якому працівнику, у тому числі й президентам країн. Розмір виплат, звісно, відрізняється у кожного з них, однак практично усі світові лідери, крім доволі високих виплат, отримують ще й інші привілеї.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють президенти різних країн.

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Найбільш високооплачуваним серед усіх лідерів світу вважається, як інформує агентство Bloomberg, президент Сполучених Штатів Америки, який за рік на посаді заробляє 400 тис. дол. До того ж за гроші платників податків президент може:

подорожувати;

розважатися;

купувати необхідні речі.

Ще 100 тис. дол. бюджетних коштів виділяється на ремонт у Білому домі.

Друге місце у рейтингу найбільших зарплат серед світових лідерів посів канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він за рік заробляє 390 тис. євро. При чому у 2022 році парламент підтримав підвищення виплат канцлеру, і відтоді гаманець Шольц щомісяця поповнюється 30 тис. євро. Ця сума складається зі:

ставки;

компенсації;

додаткових витрат.

Річний оклад президента Франції Емманюеля Макрона становить 190 тис. євро на рік. А в суму, яку політик отримує щомісяця, входить:

допомога на проживання;

додаткова неоподаткована допомога.

Зарплата глави італійської держави майже не відрізняється від виплат, які отримують чиновники — 239 тис. євро.

Зарплата президента Ізраїлю становить близько 173 000 на рік, тоді як лідер бразильської нації щороку заробляє 120 тис. дол.

Польський президент Анджей Дуда має зарплату у 90 тис. дол. Водночас Петр Павел — президент Чехії, за рік на посаді заробляє 170 тис. дол. Також кожного місяця йому:

компенсовують витрати на відрядження;

харчування.

Що стосується президента України Володимира Зеленського, то цифра у його річній зарплатні відомості без надбавок і премій становить 336 тис. грн (майже 9 тис. дол.).

Прем'єр-міністр Австралії отримує приблизно 380 000 доларів на рік — і це вже сума після підвищення окладів федеральних чиновників у 2023 році.

Очільник канадського уряду Джастін Трюдо на посаді прем'єр-міністра щороку заробляє 379 тис. дол. Його колега з Нової Зеландії отримує за свою роботу 290 тис. дол.

В Японії прем'єру платять 270 тис. дол. Востаннє рівень зарплат для чиновників в країні переглядали зовсім недавно — у 2024 році.

Прем'єр-міністр Британії заробляє близько 210 тис. євро/рік. А прем'єр-міністр Нідерландів — близько 200 тис. євро на рік.

Раніше стало відомо, що українським поліцейським планують підвищити виплати. За інформацію міністра МВС, зарплати правоохоронців не змінюються вже два роки.

Тим часом мінімальна зарплата українців у 2025 році залишиться на рівні попереднього, 2024-го. Очікується, що цей показник зафіксують на найближчі три роки.