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Зеленский, Байден или Дуда — кто больше зарабатывает

19 января 2025 12:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Зарплаты президентов — кому и сколько платят
Президент Украины Владимир Зеленский и Президет Польши Анджей Дуда во время встречи. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Зарплаты выплачиваются любому работнику, в том числе и президентам стран. Размер выплат, конечно, отличается у каждого из них, однако практически все лидеры, помимо довольно высоких выплат, получают еще и другие привилегии.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают президенты разных стран.

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Самым высокооплачиваемым среди всех лидеров мира считается, как информирует агентство Bloomberg, президент Соединенных Штатов Америки, который за год на посту зарабатывает 400 тыс. долл. К тому же за деньги налогоплательщиков президент может:

  • путешествовать;
  • развлекаться;
  • покупать необходимые вещи.

Еще 100 тыс.долл бюджетных средств выделяется на ремонт в Белом доме.

Второе место в рейтинге самых больших зарплат среди мировых лидеров занял канцлер Германии Олаф Шольц. Он за год зарабатывает 390 тыс. евро. Причем в 2022 году парламент поддержал повышение выплат канцлеру, и с тех пор кошелек Шольца ежемесячно пополняется 30 тыс. евро. Эта сумма состоит из:

  • ставки;
  • компенсации;
  • дополнительных расходов.

Годовой оклад президента Франции Эмануля Макрона составляет 190 тыс. евро в год. А в сумму, которую политик получает ежемесячно, входит:

  • помощь на проживание;
  • дополнительная необлагаемая налогом помощь.

Зарплата главы итальянского государства почти не отличается от выплат, которые получают чиновники — 239 тыс. евро.

Зарплата президента Израиля составляет около 173 000 в год, тогда как лидер бразильской нации ежегодно зарабатывает 120 тыс. долл.

Польский президент Анджей Дуда имеет зарплату в 90 тыс. долл. В то же время Петр Павел — президент Чехии, за год на должности зарабатывает 170 тыс. долл.

  • компенсируют командировочные расходы;
  • питание.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, то цифра в его годовой зарплатной ведомости без надбавок и премий составляет 336 тыс. грн (почти 9 тыс. долл).

Прем'ер-министр Австралии получает примерно 380 000 долларов в год — и это уже сумма после повышения окладов федеральных чиновников в 2023 году.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо на посту премьер-министра ежегодно зарабатывает 379 тыс. долл. Его коллега из Новой Зеландии получает за свою работу 290 тыс. долл.

В Японии премьеру платят 270 тыс. долл. Последний раз уровень зарплат для чиновников в стране пересматривали совсем недавно - в 2024 году.

Прем'ер-министр Британии зарабатывает около 210 тыс. евро/год. А премьер-министр Нидерландов - около 200 тыс. евро в год.

Ранее стало известно, что украинским полицейским планируют повысить выплаты. По информации министра МВД, зарплаты правоохранителей не меняются уже два года.

Тем временем минимальная зарплата украинцев в 2025 году останется на уровне предыдущего, 2024-го. Ожидается, что этот показатель зафиксируют на ближайшие три года.

 

 

Владимир Зеленский зарплаты Эммануэль Макрон Анджей Дуда президент

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