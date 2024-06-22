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Здорожчання пального — як зміняться ціни в Україні на бензин, дизель та автогаз

22 червня 2024 11:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Вартість пального в Україні — як зміняться ціни в липні
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З 1 липня акцизи на пальне підвищаться, що призведе до змін у ціні за літр бензину та дизпального. Очікується, що вартість зросте в середньому на 1,5–2 гривні за літр.

Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.

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На скільки зростуть ціни на пальне влітку

Експерт сказав, з липня в Україні набудуть чинності нові податки на пальне. Ставки акцизів з 1 липня підвищаться залежно від виду пального:

  • для бензину — до 242,60 євро за 1000 літрів,
  • для дизельного пального — до 177,60 євро за 1000 літрів,
  • для пропан-бутану (LPG, автогаз) — до 55,60 євро за 1000 літрів.

Внаслідок цього ціни на українських АЗС можуть зрости орієнтовно на 1,5–2 гривні за літр:

  • бензин — до 57,42 гривні за літр,
  • дизельне пальне — до 55,58 гривні за літр.

Проте, за словами Куюна, Верховна Рада не підтримала справедливе підвищення акцизів на скраплений газ. Раніше в урядовому проєкті передбачалося, що податок на газ має становити 277 євро за 1000 літрів з 1 січня 2028 року.

"Не розумію, чому з акцизу того, хто їде на газу, купляють лише один бронежилет для військового, а з акцизу тих, хто проїхав такий же кілометр на бензині, — чотири бронежилети", — сказав експерт.

Важливо зазначити, що альтернативний проєкт щодо акцизів на скраплений газ із ставкою 55,60 євро позбавить бюджет понад 6 мільярдів гривень до кінця року.

Щорічне зростання цін на пальне

Згідно із законопроєктом, з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року ставки акцизів щороку збільшуватимуться. А вже з 1 січня 2028 року вони становитимуть:

  • для бензину — 359 євро за 1000 літрів,
  • для дизельного пального — 330 євро за 1000 літрів,
  • для автогазу — 70 євро за 1000 літрів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ми розповідали про те, як сильно зросте ціна на пальне після підвищення акцизів та скільки за пальне платять у Європі. Кабмін пропонує розпочати перший етап підвищення акцизів на пальне до європейського рівня. 

Також ми писали, що експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів в ефірі Ранок.LIVE, на скільки подорожчає пальне в Україні. За його словами, інформація про те, що підвищення акцизу призведе до зростання вартості пального до 80 гривень за літр — це вкид.

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