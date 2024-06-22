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Подорожание горючего — как изменятся цены в Украине на бензин, дизель и автогаз

22 июня 2024 11:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Стоимость топлива в Украине — как изменятся цены в июле
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С 1 июля акцизы на горючее повысятся, что приведет к изменениям в цене за литр бензина и дизтоплива. Ожидается, что стоимость вырастет в среднем на 1,5–2 гривны за литр.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу.

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Эксперт сказал, что с июля в Украине вступят в силу новые налоги на топливо. Ставки акцизов с 1 июля повысятся в зависимости от вида горючего:

  • для бензина — до 242,60 евро за 1000 литров,
  • для дизельного горючего — до 177,60 евро за 1000 литров,
  • для пропан-бутана (LPG, автогаз) — до 55,60 евро за 1000 литров.

В результате цены на украинских АЗС могут вырасти ориентировочно на 1,5–2 гривны за литр:

  • бензин — до 57,42 гривны за литр,
  • дизельное топливо — до 55,58 гривны за литр.

Однако, по словам Куюна, Верховная Рада не поддержала справедливое повышение акцизов на сжиженный газ. Ранее в правительственном проекте предполагалось, что налог на газ должен составить 277 евро за 1000 литров с 1 января 2028 года.

"Не понимаю, почему с акциза едущего на газу покупают только один бронежилет для военного, а с акциза проехавшего такой же километр на бензине — четыре бронежилета", — сказал эксперт.

Важно отметить, что альтернативный проект по акцизам на сжиженный газ со ставкой 55,60 евро лишит бюджет более 6 миллиардов гривен до конца года.

Ежегодный рост цен на горючее

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года ставки акцизов будут ежегодно увеличиваться. А уже с 1 января 2028 года они составят:

  • для бензина — 359 евро за 1000 литров,
  • для дизельного горючего — 330 евро за 1000 литров,
  • для автогаза — 70 евро за 1000 литров.

Что еще нужно знать

Напомним, мы рассказывали о том, как сильно вырастет цена на горючее после повышения акцизов и сколько за топливо платят в Европе. Кабмин предлагает начать первый этап повышения акцизов на топливо до европейского уровня.

Также мы писали, что эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал в эфире Ранок.LIVE, на сколько подорожает топливо в Украине. По его словам, информация о том, что повышение акциза приведет к росту стоимости горючего до 80 гривен за литр, — это вброс.

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