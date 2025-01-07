Зарплати мобілізованих працівників — які діють правила у 2025 році

Військовий тримає гроші. Фото: АрміяInform

В Україні працівникам, які приєдналися до лав Збройних сил та територіальної оборони законодавство гарантує збереження робочих місць та посад. Водночас, щодо збереження середнього заробітку, то відповідне право передбачене не для всіх.

Це прописано в законі №2352, який діє з 19 липня 2022 року.

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Трудові гарантії для мобілізованих

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", трудові гарантії працівників, які потрапили до Збройних сил чи до територіальної оборони мають суттєву різницю. Дотримуватися їх мусять усі роботодавці в Україні (підприємства, фізособи-підприємці (ФОП), підприємства та організації бюджетної сфери).



Зокрема, цей документ вніс зміни до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП), скасувавши право військовослужбовців на збереження оплати за середнім заробітком на своїй посаді в обов'язковому порядку. При цьому варто зауважити, що роботодавцю залишили право самостійно ухвалювати рішення щодо збереження середнього заробітку таких працівників. Збереження стажу для щорічної відпустки для мобілізованих теж скасували. Тобто зі статті прибрали формулювання про "збереження середнього заробітку".

"…під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову", — йдеться у статті.

Відповідні зміни ухвалили, щоб підтримати бізнес, адже додаткові витрати могли стати непосильним тягарем для роботодавців під час війни. Однак робоче місце й посада за мобілізованими залишились.

Щодо середнього заробітку для добровольців тероборони, то таким бійцям відповідне право зберегли.

Правила виплат мобілізованим у 2025 році

Правила розрахунку виплат на основі середнього заробітку аналогічні до тих, як і при оплаті за дні перебування працівника у відрядженні.

Таким чином, розрахунок обов’язковий для добровольців тероборони і лише для тих бійців ЗСУ, яким роботодавець вирішить зберегти нарахування середньої зарплати. Передбачені такі алгоритми розрахунку відповідних виплат:

нарахування 50% від середньої згідно з порядком №100;

перерахунок середньої за нинішнім окладом;

відмова від нарахування середньої та призначення фіксованої виплати у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Іноді роботодавці заміняють такі виплати на матеріальну допомогу членам родини військових.

Раніше ми повідомляли, що військові-строковики мають право на отримання компенсації за невикористану відпустку. Сума компенсації визначається за посадовим окладом.

Також розповідали, на яке грошове забезпечення зможуть розраховувати військові після завершення бойових дій в країні. Розмір виплат буде дорівнювати сумі зарплати, згідно з посадою.