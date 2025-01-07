Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сохранение зарплаты мобилизованным — какие правила в 2025 году arrow

Сохранение зарплаты мобилизованным — какие правила в 2025 году

7 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты мобилизованных работников — какие действуют правила в 2025 году
Военный держит деньги. Фото: АрмияИнформ
Ксения Симонова - Редактор

В Украине работникам, которые присоединились к рядам Вооруженных сил и территориальной обороны законодательство гарантирует сохранение рабочих мест и должностей. В то же время, относительно сохранения среднего заработка, то соответствующее право предусмотрено не для всех.

Это прописано в законе №2352, который действует с 19 июля 2022 года.

Читайте также:

Трудовые гарантии для мобилизованных

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", трудовые гарантии работников, попавших в Вооруженные силы или в территориальную оборону имеют существенную разницу. Соблюдать их должны все работодатели в Украине (предприятия, физлица-предприниматели (ФЛП), предприятия и организации бюджетной сферы).  

В частности, этот документ внес изменения в ч. 3 ст. 119 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), отменив право военнослужащих на сохранение оплаты по среднему заработку на своей должности в обязательном порядке. При этом стоит заметить, что работодателю оставили право самостоятельно принимать решение о сохранении среднего заработка для таких работников. Сохранение стажа для ежегодного отпуска для мобилизованных тоже отменили. То есть из статьи убрали формулировку о "сохранении среднего заработка".

 "...во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, в которых они работали на время призыва", — говорится в статье.

Соответствующие изменения приняли, чтобы поддержать бизнес, ведь дополнительные расходы могли стать непосильным бременем для работодателей во время войны. Однако рабочее место и должность за мобилизованными остались.

Что касается среднего заработка для добровольцев теробороны, то таким бойцам соответствующее право сохранили.

Правила выплат мобилизованным в 2025 году

Правила расчета выплат на основе среднего заработка аналогичны тем, как и при оплате за дни пребывания работника в командировке.

Таким образом, расчет обязателен для добровольцев теробороны и только для тех бойцов ВСУ, которым работодатель решит сохранить начисление средней зарплаты. Предусмотрены следующие алгоритмы расчета соответствующих выплат:

  • начисление 50% от средней согласно порядку №100;
  • перерасчет средней по нынешнему окладу;
  • отказ от начисления средней и назначение фиксированной выплаты в размере одной минимальной заработной платы.

Иногда работодатели заменяют такие выплаты на материальную помощь членам семьи военных.

Ранее мы сообщали, что военные-срочники имеют право на получение компенсации за неиспользованный отпуск. Сумма компенсации определяется по должностному окладу.

Также рассказывали, на какое денежное обеспечение смогут рассчитывать военные после завершения боевых действий в стране. Размер выплат будет равняться сумме зарплаты, согласно должности.

зарплаты выплаты ВСУ мобилизация сотрудники работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:58 Тонкая талия и здоровое сердце — какие продукты стоит употреблять

14:57 Нефтяное пятно в Черном море ширится — где заметили мазут

14:56 На Харьковщине выявлена вспышка гриппа птицы

14:45 РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

14:38 Украинские успехи в Курске могут "похоронить" Путина — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:30 Сохранение зарплаты мобилизованным — какие правила в 2025 году

14:27 Одессит швырнул гранату в кафе в Николаеве — что известно

14:25 Мать заперла младенца — почему ее не лишат родительских прав

14:13 До сих пор их используют — каких слов нет в украинском языке

14:13 Придет весеннее тепло — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:58 Тонкая талия и здоровое сердце — какие продукты стоит употреблять

14:57 Нефтяное пятно в Черном море ширится — где заметили мазут

14:56 На Харьковщине выявлена вспышка гриппа птицы

14:45 РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

14:38 Украинские успехи в Курске могут "похоронить" Путина — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:30 Сохранение зарплаты мобилизованным — какие правила в 2025 году

14:27 Одессит швырнул гранату в кафе в Николаеве — что известно

14:25 Мать заперла младенца — почему ее не лишат родительских прав

14:13 До сих пор их используют — каких слов нет в украинском языке

14:13 Придет весеннее тепло — прогноз погоды в Харькове на завтра

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья