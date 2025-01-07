Зарплаты мобилизованных работников — какие действуют правила в 2025 году

Военный держит деньги. Фото: АрмияИнформ

В Украине работникам, которые присоединились к рядам Вооруженных сил и территориальной обороны законодательство гарантирует сохранение рабочих мест и должностей. В то же время, относительно сохранения среднего заработка, то соответствующее право предусмотрено не для всех.

Это прописано в законе №2352, который действует с 19 июля 2022 года.

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Трудовые гарантии для мобилизованных

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений", трудовые гарантии работников, попавших в Вооруженные силы или в территориальную оборону имеют существенную разницу. Соблюдать их должны все работодатели в Украине (предприятия, физлица-предприниматели (ФЛП), предприятия и организации бюджетной сферы).

В частности, этот документ внес изменения в ч. 3 ст. 119 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), отменив право военнослужащих на сохранение оплаты по среднему заработку на своей должности в обязательном порядке. При этом стоит заметить, что работодателю оставили право самостоятельно принимать решение о сохранении среднего заработка для таких работников. Сохранение стажа для ежегодного отпуска для мобилизованных тоже отменили. То есть из статьи убрали формулировку о "сохранении среднего заработка".

"...во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, в которых они работали на время призыва", — говорится в статье.

Соответствующие изменения приняли, чтобы поддержать бизнес, ведь дополнительные расходы могли стать непосильным бременем для работодателей во время войны. Однако рабочее место и должность за мобилизованными остались.

Что касается среднего заработка для добровольцев теробороны, то таким бойцам соответствующее право сохранили.

Правила выплат мобилизованным в 2025 году

Правила расчета выплат на основе среднего заработка аналогичны тем, как и при оплате за дни пребывания работника в командировке.

Таким образом, расчет обязателен для добровольцев теробороны и только для тех бойцов ВСУ, которым работодатель решит сохранить начисление средней зарплаты. Предусмотрены следующие алгоритмы расчета соответствующих выплат:

начисление 50% от средней согласно порядку №100;

перерасчет средней по нынешнему окладу;

отказ от начисления средней и назначение фиксированной выплаты в размере одной минимальной заработной платы.

Иногда работодатели заменяют такие выплаты на материальную помощь членам семьи военных.

Ранее мы сообщали, что военные-срочники имеют право на получение компенсации за неиспользованный отпуск. Сумма компенсации определяется по должностному окладу.

Также рассказывали, на какое денежное обеспечение смогут рассчитывать военные после завершения боевых действий в стране. Размер выплат будет равняться сумме зарплаты, согласно должности.