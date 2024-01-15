Рахунки за електроенергію — відомо, що робити із завищеними сумами

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві енергетики України розповіли, що громадяни, які мають заборгованість, можуть перевірити, чи не було завищених сум. У відомстві розповіли, як це зробити.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте також:

Як перевірити нараховані суми

Як відомо, в країні наприкінці січня 2024 року почнуть відключати електричну енергію тим, хто має заборгованість перед державою. Це відбудеться у зв'язку зі скасуванням заборони, встановленої на початку повномасштабної війни.

Посадовець заявив, що українські споживачі, які не згодні з виставленими платежами за житлово-комунальні послуги, можуть звертатися в обленерго для здійснення перерахунку.

Це стосується також і тих споживачів, які справно розраховуються за комуналку, однак стикаються із завищеними сумами у квитанціях.

Працівники обленерго зобов'язані перевірити дані та внести корегування, проте не завжди вдається досягнути консенсусу.

За словами міністра, якщо в обленерго не змогли вирішити проблему, громадяни мають право подавати скарги до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Якщо він не задоволений і бачить, що немає контакту чи розуміння, то у нас є НКРЕКП, куди він має право звернутися зі скаргою", — наголосив посадовець.

Борги українців за електроенергію

Під час дії мораторію деякі споживачі зловживали забороною на відключення від мережі боржників і воліли не сплачувати за рахунками.

"Особливо це нечесно, коли я дивлюся, що прифронтові регіони платять більше, ніж області, які не причетні до безпосередніх бойових дій. Я вважаю, що це як мінімум несправедливо", — зазначив чиновник.

Водночас міністр додав, що повернення можливості відключення електрики боржникам не означає, що почнуться масові відключення. Загалом зміни покликані покращити платіжну дисципліну, додав Герман Галущенко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

Також ми писали, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).