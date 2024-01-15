Счета за электроэнергию — известно, что делать с завышенными суммами

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что граждане, имеющие задолженность, могут проверить, не было ли завышенных сумм. В ведомстве рассказали, как это сделать.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Как проверить начисленные суммы

Как известно, в стране в конце января 2024 начнут отключать электрическую энергию тем, кто имеет задолженность перед государством. Это произойдет в связи с отменой запрета, установленного в начале полномасштабной войны.

Чиновник заявил, что украинские потребители, которые не согласны с выставленными платежами за жилищно-коммунальные услуги, могут обращаться в облэнерго для осуществления перерасчета.

Это касается и тех потребителей, которые исправно рассчитываются за коммуналку, однако сталкиваются с завышенными суммами в квитанциях.

Работники облэнерго обязаны проверить данные и внести корректировки, однако не всегда удается достичь консенсуса.

По словам министра, если в облэнерго не смогли решить проблему, граждане имеют право подавать жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Если он не доволен и видит, что нет контакта или понимания, то у нас есть НКРЭКУ, куда он имеет право обратиться с жалобой", — подчеркнул чиновник.

Долги украинцев за электроэнергию

Во время действия моратория некоторые потребители злоупотребляли запретом на отключение от сети должников и предпочитали не платить по счетам.

"Особенно это нечестно, когда я смотрю, что прифронтовые регионы платят больше, чем области, не причастные к непосредственным боевым действиям. Я считаю, что это как минимум несправедливо", — подчеркнул чиновник.

В то же время министр добавил, что возврат возможности отключения электричества должникам не означает, что начнутся массовые отключения. В целом, изменения призваны улучшить платежную дисциплину, добавил Герман Галущенко.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане Украины, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

Также мы писали, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).