Головна Фінанси Зарплати в Міненерго — скільки у жовтні видали Світлані Гринчук

Зарплати в Міненерго — скільки у жовтні видали Світлані Гринчук

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:06
Оновлено: 20:09
Зарплата Світлани Гринчук — яку суму заплатили міністерці енергетики у жовтні 2025 року
Світлана Гринчук. Фото: Facebook

Міністерка енергетики Світлана Гринчук, за каденції якої виник серйозний корупційний скандал у сфері енергетики, за підсумками жовтня 2025 року заробила на своїй посаді 158 335 гривень. Після сплати податків зарплата міністерки склала 121 933 гривні.

Про це у відповідь на інформаційний запит від видання Обозрєватєль повідомили у Міністерстві енергетики України.

Читайте також:

Як розраховується зарплата Світлани Гринчук

За інформацією відомства, у жовтні міністерці енергетики нарахували 158,3 тисячі гривень. Однак з цієї суми були вирахувані:

  • податки — на суму у 28,5 тисячі гривень;
  • військовий збір — на суму у 7,9 тисячі гривень. 

Тож "на руки" Гринчук отримала 121,9 тисячі гривень.

Про що ще мають знати українці

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про шахрайську схему, за якою сторонні особи отримали доступ до призначення кадрів та фінансових рішень в Енергоатомі. Тоді у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що ці люди тривалий час незаконно отримували гроші з контрактів, які укладала держкомпанія. Також правоохоронці викрили офіс, в якому, за попередньою версією, фігуранти схеми "відмили" майже 100 мільйонів доларів. 

У середу, 12 листопада, Світлана Гринчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила, що написала заяву про своє бажання звільнитися з посади міністерки енергетики через корупційний скандал в Енергоатомі. У зверненні вона наголосила, що у своїй професійній діяльності не порушувала законодавство. 

"Таких фактів не може існувати в принципі", — підкреслила вона. 

Зауважимо, що Верховній Раді України у вівторок, 18 листопада, не вдалося відправити у відставку Світлану Гринчук. Сама вона не з’явилася в парламент, а опозиція заблокувала трибуну та вимагала відправити у відставку увесь Кабінет міністрів. 

Раніше ми розповідали, що уряд вирішив перезавантажити роботу усього енергетичного сектору країни. Очікується, зокрема, поява нових наглядових рад у всіх ключових державних енергокомпаніях. Також ми повідомляли, як прокоментував корупційний скандал в енергетиці очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
