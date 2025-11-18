Зарплата Светланы Гринчук — какую сумму заплатили министру энергетики в октябре 2025 года

Светлана Гринчук. Фото: Facebook

Министр энергетики Светлана Гринчук, при каденции которой возник серьезный коррупционный скандал в сфере энергетики, по итогам октября 2025 года заработала на своей должности 158 335 гривен. После уплаты налогов зарплата министра составила 121 933 гривны.

Об этом в ответ на информационный запрос от издания Обозреватель сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Как рассчитывается зарплата Светланы Гринчук

По информации ведомства, в октябре министру энергетики начислили 158 335 гривен. Однако из этой суммы были вычтены:

налоги — на сумму в 28,5 тысячи гривен;

военный сбор — на сумму в 7,9 тысячи гривен.

Поэтому "на руки" Гринчук получила 121 933 гривны.

О чем еще должны знать украинцы

Напомним, 10 ноября стало известно о мошеннической схеме, по которой посторонние лица получили доступ к назначению кадров и финансовых решений в Энергоатоме. Тогда в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что эти люди долгое время незаконно получали деньги из контрактов, которые заключала госкомпания. Также правоохранители разоблачили офис, в котором, по предварительной версии, фигуранты схемы "отмыли" почти 100 миллионов долларов.

В среду, 12 ноября, Светлана Гринчук на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что написала заявление о своем желании уволиться с должности министра энергетики из-за коррупционного скандала в Энергоатоме. В обращении она отметила, что в своей профессиональной деятельности не нарушала законодательство.

"Таких фактов не может существовать в принципе", — подчеркнула она.

Отметим, что Верховной Раде Украины во вторник, 18 ноября, не удалось отправить в отставку Светлану Гринчук. Сама она не явилась в парламент, а оппозиция заблокировала трибуну и требовала отправить в отставку весь Кабинет министров.

Ранее мы рассказывали, что правительство решило перезагрузить работу всего энергетического сектора страны. Ожидается, в частности, появление новых наблюдательных советов во всех ключевых государственных энергокомпаниях. Также мы сообщали, как прокомментировал коррупционный скандал в энергетике глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.