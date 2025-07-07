Гетманцев назвав втрати бюджету через зарплати в конвертах

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Очільник фінансового комітету Данило Гетманцев назвав, скільки грошей ховається через тіньові схеми з ухилення від податків через зарплати в конвертах. За його словами, йдеться про понад 200 мільярдів гривень.

Про це Данило Гетманцев розповів в авторській програмі "Розпаковка з Гетманцевим".

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Зарплати в конвертах

Тіньові зарплати завдають шкоди і працівникам, і бізнесу. Люди, які отримують виплати "в конвертах", залишаються без належних соціальних гарантій:

лікарняних;

декретних;

відпусток;

а в перспективі й пенсій.

Роботодавцям же такі практики можуть обернутися серйозними штрафами та, у певних випадках, кримінальною відповідальністю за махінації з готівкою.

Гетманцев зауважив, що з початку повномасштабної війни деяка кількість роботодавців відмовилася від "тіні в конвертах", а перейшла на "білі" зарплати.

За його словами, зарплатна тінь — це не лише втрати бюджету, а й ризик для підприємств, оскільки вона призводить до перевірок.

Аналіз фінансової звітності підприємств дозволяє виявити моменти, коли бізнес починає використовувати тіньові механізми.

Нагадаємо, Гетманцев заявив, що наразі соцгарантії в Україні не відповідають сучасним потребам.

Крім того, очільник фінансового комітету оцінив можливість впровадження чотириденного робочого тижня в Україні.