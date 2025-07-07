Гетманцев назвал потери бюджета из-за зарплат в конвертах

Зарплаты в конвертах — Гетманцев назвал, сколько теряет страна
Глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал, сколько денег скрывается из-за теневых схем по уклонению от налогов через зарплаты в конвертах. По его словам, речь идет о более 200 миллиардах гривен.
Об этом Даниил Гетманцев рассказал в авторской программе "Розпаковка з Гетманцевим".
Зарплаты в конвертах
Теневые зарплаты наносят вред и работникам, и бизнесу. Люди, которые получают выплаты "в конвертах", остаются без надлежащих социальных гарантий:
- больничных;
- декретных;
- отпусков;
- а в перспективе и пенсий.
Работодателям же такие практики могут обернуться серьезными штрафами и, в определенных случаях, уголовной ответственностью за махинации с наличными.
Гетманцев отметил, что с начала полномасштабной войны некоторое количество работодателей отказалось от "тени в конвертах", а перешло на "белые" зарплаты.
По его словам, зарплатная тень — это не только потери бюджета, но и риск для предприятий, поскольку она приводит к проверкам.
Анализ финансовой отчетности предприятий позволяет выявить моменты, когда бизнес начинает использовать теневые механизмы.
Напомним, Гетманцев заявил, что сейчас соцгарантии в Украине не соответствуют современным потребностям.
Кроме того, глава финансового комитета оценил возможность внедрения четырехдневной рабочей недели в Украине.
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