Гетманцев назвал потери бюджета из-за зарплат в конвертах

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал, сколько денег скрывается из-за теневых схем по уклонению от налогов через зарплаты в конвертах. По его словам, речь идет о более 200 миллиардах гривен.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в авторской программе "Розпаковка з Гетманцевим".

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Зарплаты в конвертах

Теневые зарплаты наносят вред и работникам, и бизнесу. Люди, которые получают выплаты "в конвертах", остаются без надлежащих социальных гарантий:

больничных;

декретных;

отпусков;

а в перспективе и пенсий.

Работодателям же такие практики могут обернуться серьезными штрафами и, в определенных случаях, уголовной ответственностью за махинации с наличными.

Гетманцев отметил, что с начала полномасштабной войны некоторое количество работодателей отказалось от "тени в конвертах", а перешло на "белые" зарплаты.

По его словам, зарплатная тень — это не только потери бюджета, но и риск для предприятий, поскольку она приводит к проверкам.

Анализ финансовой отчетности предприятий позволяет выявить моменты, когда бизнес начинает использовать теневые механизмы.

Напомним, Гетманцев заявил, что сейчас соцгарантии в Украине не соответствуют современным потребностям.

Кроме того, глава финансового комитета оценил возможность внедрения четырехдневной рабочей недели в Украине.