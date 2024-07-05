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Зарплати в KFC та McDonald's — де і кому платять більше

5 липня 2024 13:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в KFC та МакДональдз — де вищі зарплати
Працівники закладу KFC. Фото: crispy.news
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У головних конкурентів на ринку ресторанів швидкого харчування KFC та McDonald's доходи співробітників відрізняються. Зокрема, зарплати залежать від міст, де функціонують заклади.

Про це повідомляє видання Novyny.pro, посилаючись на дані порталу Work.ua.

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Доходи в закладах KFC

За інформацією сайту, у компанії виплачують співробітникам зарплати вищі за середні по країні на подібних посадах. Суми відрізняються залежно від міста та посади. Зокрема, менеджерам платять більше, ніж працівникам кухні.

Компанія KFC шукає на роботу таких працівників, обіцяючи наступну зарплату:

  • прибиральниця у Гостомелі — 13 тис. гривень;
  • працівник з клінінгу у Києві — 13 тис. гривень;
  • співробітник кухні, залу, касир у Києві — від 16 тис. до 19 тис. гривень;
  • член бригади ресторану у Софіївській Борщагівці — від 16 тис. до 19 тис. гривень;
  • кухар, касир у Львові та Івано-Франківську — від 17 тис. до 20 тис. гривень;
  • менеджер зміни ресторану, адміністратор у Чернівцях – від 25 тис. до 32 тис. гривень;

Зокрема, компанія готова взяти на роботу студентів, ветеранів, пенсіонерів чи осіб з інвалідністю. Серед вимог:

  • бажання навчатися;
  • відповідальність;
  • охайність;
  • здатність працювати в команді.

Зарплатня в ресторанах McDonald's

Компанія McDonald's не деталізує, кого саме шукає та на які посади, а просто пише "працівник закладу". Серед обов’язків персоналу:

  • готування бургерів та іншої продукції;
  • формування замовлення;
  • обслуговування відвідувачів ресторану;
  • підтримка чистоти в залі.

Оплата залежить від місця роботи, населеного пункту та періоду роботи.

Зокрема, у більшості міст України оплата праці така:

  • за нічні зміни платять 27,7 тис. гривень на місяць;
  • за денні зміни — 21,2 тис. гривень.

У Києві платять уночі та вдень по-різному. А саме:

  • за нічну роботу платять 30,5 тис. гривень;
  • за денну — можна отримати 23,4 тис. гривень.

Цікаво те, що для того, щоб розрахувати свої доходи, на порталі McDonald's можна скористатись онлайн-калькулятором. Там треба вказати:

  • населений пункт;
  • робочий час доби;
  • кількість годин.

Калькулятор видасть суму місячного доходу з відрахуванням податків та зборів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців запрошують на роботу до Британії, Австрії, Німеччині та Нідерландів. Потрібні робочі в ресторани європейської та китайської кухні.

Також ми писали, що українцям пропонують роботу на фабриці чипсів LAYS у Фінляндії. За місяць можна заробити до 3 500 євро. Житло для працівників безкоштовне.

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