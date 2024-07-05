Работа в KFC и МакДональдз — где выше зарплаты

Зарплаты в KFC и McDonald's — где и кому платят больше
У главных конкурентов на рынке ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's доходы сотрудников разнятся. В частности, зарплаты зависят от городов, где функционируют заведения.
Об этом сообщает издание Novyny.pro, ссылаясь на данные портала Work.ua.
Доходы в заведениях KFC
По информации сайта, в компании выплачивают сотрудникам зарплаты выше средних по стране на подобных должностях. Суммы отличаются в зависимости от города и должности. В частности, менеджерам платят больше, чем работникам кухни.
Компания KFC ищет на работу таких работников, обещая следующую зарплату:
- уборщица в Гостомеле — 13 тыс. гривен;
- работник по клинингу в Киеве — 13 тыс. гривен;
- сотрудник кухни, зала, кассир в Киеве — от 16 тыс. до 19 тыс. гривен;
- член бригады ресторана в Софиевской Борщаговке — от 16 тыс. до 19 тыс. гривен;
- повар, кассир во Львове и Ивано-Франковске — от 17 тыс. до 20 тыс. гривен;
- менеджер смены ресторана, администратор в Черновцах — от 25 тыс. до 32 тыс. гривен;
В частности, компания готова взять на работу студентов, ветеранов, пенсионеров или лиц с инвалидностью. Среди требований:
- желание учиться;
- ответственность;
- опрятность;
- способность работать в команде.
Зарплата в ресторанах McDonald's
Компания McDonald's не детализирует, кого именно ищет и какие должности, а просто пишет "работник заведения". Среди обязанностей:
- приготовление бургеров и другой продукции;
- формирование заказа;
- обслуживание посетителей ресторана;
- поддержание чистоты в зале.
Оплата зависит от места работы, населённого пункта и периода работы.
В частности, в большинстве городов Украины оплата труда такова:
- за ночные смены платят 27,7 тыс. гривен в месяц;
- за дневные смены — 21,2 тыс. гривен.
В Киеве платят ночью и днем по-разному. А именно:
- за ночную работу платят 30,5 тысяч гривен;
- за дневную — можно получить 23,4 тыс. гривен.
Интересно, что для того, чтобы рассчитать свои доходы, на портале McDonald's можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Там нужно указать:
- населенный пункт;
- рабочее время суток;
- количество часов.
Калькулятор выдаст сумму месячного дохода с вычетом налогов и сборов.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцев приглашают на работу в Британию, Австрию, Германию и Нидерланды. Нужны рабочие в ресторанах европейской и китайской кухни.
Также мы писали, что украинцам предлагают работу на фабрике чипсов LAYS в Финляндии. В месяц можно заработать до 3 500 евро. Жилье для работников бесплатное.
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