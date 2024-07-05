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Зарплаты в KFC и McDonald's — где и кому платят больше

5 июля 2024 13:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в KFC и МакДональдз — где выше зарплаты
Сотрудники заведения KFC. Фото: crispy.news
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

У главных конкурентов на рынке ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's доходы сотрудников разнятся. В частности, зарплаты зависят от городов, где функционируют заведения.

Об этом сообщает издание Novyny.pro, ссылаясь на данные портала Work.ua.

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Доходы в заведениях KFC

По информации сайта, в компании выплачивают сотрудникам зарплаты выше средних по стране на подобных должностях. Суммы отличаются в зависимости от города и должности. В частности, менеджерам платят больше, чем работникам кухни.

Компания KFC ищет на работу таких работников, обещая следующую зарплату:

  • уборщица в Гостомеле — 13 тыс. гривен;
  • работник по клинингу в Киеве — 13 тыс. гривен;
  • сотрудник кухни, зала, кассир в Киеве — от 16 тыс. до 19 тыс. гривен;
  • член бригады ресторана в Софиевской Борщаговке — от 16 тыс. до 19 тыс. гривен;
  • повар, кассир во Львове и Ивано-Франковске — от 17 тыс. до 20 тыс. гривен;
  • менеджер смены ресторана, администратор в Черновцах — от 25 тыс. до 32 тыс. гривен;

В частности, компания готова взять на работу студентов, ветеранов, пенсионеров или лиц с инвалидностью. Среди требований:

  • желание учиться;
  • ответственность;
  • опрятность;
  • способность работать в команде.

Зарплата в ресторанах McDonald's

Компания McDonald's не детализирует, кого именно ищет и какие должности, а просто пишет "работник заведения". Среди обязанностей:

  • приготовление бургеров и другой продукции;
  • формирование заказа;
  • обслуживание посетителей ресторана;
  • поддержание чистоты в зале.

Оплата зависит от места работы, населённого пункта и периода работы.

В частности, в большинстве городов Украины оплата труда такова:

  • за ночные смены платят 27,7 тыс. гривен в месяц;
  • за дневные смены — 21,2 тыс. гривен.

В Киеве платят ночью и днем по-разному. А именно:

  • за ночную работу платят 30,5 тысяч гривен;
  • за дневную — можно получить 23,4 тыс. гривен.

Интересно, что для того, чтобы рассчитать свои доходы, на портале McDonald's можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Там нужно указать:

  • населенный пункт;
  • рабочее время суток;
  • количество часов.

Калькулятор выдаст сумму месячного дохода с вычетом налогов и сборов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев приглашают на работу в Британию, Австрию, Германию и Нидерланды. Нужны рабочие в ресторанах европейской и китайской кухни.

Также мы писали, что украинцам предлагают работу на фабрике чипсов LAYS в Финляндии. В месяц можно заработать до 3 500 евро. Жилье для работников бесплатное.

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