Зарплаты в 2025 году — у кого из специалистов резко выросли доходы

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На украинском рынке труда есть ряд вакансий для специалистов, у которых стремительно растет заработная плата. В частности, за последний год доход радиотехников подскочил почти 100% и по состоянию на март 2025 года составляет 40 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из сайтов по поиску работы.

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По данным кадрового портала, в марте средняя заработная плата в стране составляет 23,5 тыс. гривен. За последний год показатель повысился на 18%.

Среди регионов на наибольшие доходы традиционно могут рассчитывать работники в Киеве. Так, в столице в среднем граждане получают по 27,5 тыс. гривен заработной платы ежемесячно. В то же время, меньше всего среди областных центров получают жители города Сумы. Там наемные работники в среднем имеют доход в 17,5 тыс. гривен.

Динамика роста зарплат. Источник: Work.ua

У кого стремительно растут зарплаты

Также приводятся данные о том, как изменились зарплаты за год у разных специалистов. Лидируют с этим показателем радиотехники, ведь такие специалисты в среднем получают 40 тыс. гривен, а это на 90% больше против прошлогоднего показателя.

Кроме того, существенно выросли доходы у методологов, управляющих недвижимостью, а также специалистов по настройке различной техники.

В частности, методологам в среднем сейчас платят по 30 тыс. гривен ежемесячно, профессиональным управляющим недвижимостью — по 80 тыс. гривен.

Также в список значительного роста зарплат попали фармеры. Речь идет о специалистах, которые занимаются созданием и подготовкой аккаунтов, доменов или IP-адресов с целью использования в онлайн-активностях.

Таким образом, в перечне перспективных с точки зрения доходов профессий:

радиотехники — 40 тыс. гривен (+90%);

методологи — 30 тыс. гривен (+69%);

управляющие недвижимостью — 80 тыс. гривен (+68%);

специалисты по настройке техники — 27,5 тыс. гривен (+65%);

помощники системного администратора — 22,5 тыс. гривен (+61%);

кредитные эксперты — 23,5 тыс. гривен (+52%);

инструкторы в автошколу — 35 тыс. гривен (+52%);

ветеринары — 30 тыс. гривен (+50%);

травматологи — 30 тыс. гривен (+50%);

фармеры — 60 тыс. гривен (+50%).

Ранее мы писали, что уровень прожиточного минимума и минимальной зарплаты в стране не отвечает реалиям во время войны. Соответствующие показатели не учитывают настоящие расходы граждан.

Также мы рассказывали, что многие граждане в Украине получают пенсии, которые составляют менее трети дохода. Однако есть категории лиц, у которых показатель достигает половины от заработной платы.