Зарплаты в 2025 году — у кого из специалистов резко выросли доходы

Зарплаты украинцев выросли — у кого взлетел доход почти на 100%
На украинском рынке труда есть ряд вакансий для специалистов, у которых стремительно растет заработная плата. В частности, за последний год доход радиотехников подскочил почти 100% и по состоянию на март 2025 года составляет 40 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует информация одного из сайтов по поиску работы.
Ситуация с зарплатами в Украине в 2025 году
По данным кадрового портала, в марте средняя заработная плата в стране составляет 23,5 тыс. гривен. За последний год показатель повысился на 18%.
Среди регионов на наибольшие доходы традиционно могут рассчитывать работники в Киеве. Так, в столице в среднем граждане получают по 27,5 тыс. гривен заработной платы ежемесячно. В то же время, меньше всего среди областных центров получают жители города Сумы. Там наемные работники в среднем имеют доход в 17,5 тыс. гривен.
У кого стремительно растут зарплаты
Также приводятся данные о том, как изменились зарплаты за год у разных специалистов. Лидируют с этим показателем радиотехники, ведь такие специалисты в среднем получают 40 тыс. гривен, а это на 90% больше против прошлогоднего показателя.
Кроме того, существенно выросли доходы у методологов, управляющих недвижимостью, а также специалистов по настройке различной техники.
В частности, методологам в среднем сейчас платят по 30 тыс. гривен ежемесячно, профессиональным управляющим недвижимостью — по 80 тыс. гривен.
Также в список значительного роста зарплат попали фармеры. Речь идет о специалистах, которые занимаются созданием и подготовкой аккаунтов, доменов или IP-адресов с целью использования в онлайн-активностях.
Таким образом, в перечне перспективных с точки зрения доходов профессий:
- радиотехники — 40 тыс. гривен (+90%);
- методологи — 30 тыс. гривен (+69%);
- управляющие недвижимостью — 80 тыс. гривен (+68%);
- специалисты по настройке техники — 27,5 тыс. гривен (+65%);
- помощники системного администратора — 22,5 тыс. гривен (+61%);
- кредитные эксперты — 23,5 тыс. гривен (+52%);
- инструкторы в автошколу — 35 тыс. гривен (+52%);
- ветеринары — 30 тыс. гривен (+50%);
- травматологи — 30 тыс. гривен (+50%);
- фармеры — 60 тыс. гривен (+50%).
Ранее мы писали, что уровень прожиточного минимума и минимальной зарплаты в стране не отвечает реалиям во время войны. Соответствующие показатели не учитывают настоящие расходы граждан.
Также мы рассказывали, что многие граждане в Украине получают пенсии, которые составляют менее трети дохода. Однако есть категории лиц, у которых показатель достигает половины от заработной платы.
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