Зарплаты в Украине — как изменились выплаты и кто получает 70 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году официальная заработная плата выросла на 22,5% по сравнению с 2023-м. Работодатели продолжают повышать оплату труда, при этом больше всего зарабатывают программисты и военнослужащие.

Об этом свидетельствуют данные большого кадрового портала.

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Кто получает самые высокие зарплаты в 2024 году

По данным Государственной службы статистики, за первый квартал 2024-го зарплата выросла, ведь правительство повысило минимальную гарантированную выплату для работников.

В предыдущем году "минималка" была заморожена из-за войны. В настоящее время украинцы в среднем зарабатывают 18,9 тыс. гривен. По планам правительства, средняя зарплата может вырасти еще больше.

По состоянию на начало июля 2024 года среди самых высокооплачиваемых вакансий, начиная с 70 тыс. гривен, следующие:

Программист Golang — 95 тыс. гривен;

IOS-программист — 76 тыс. гривен;

Symfony разработчик — 75 тыс. гривен;

Артиллерист — 72,5 тыс. гривен;

Танкист — 72 тыс. гривен;

Дешифровщик — 7 тыс. гривен;

Наводчик — 70,3 тыс. гривен;

Снайпер — 70,1 тыс. гривен;

Огнеметчик — 70,1 тыс. гривен;

Гранатометчик — 70 тыс. гривен.

Что будет с зарплатами в 2025-2027 годах

Кабинет министров предлагает отказаться от официального повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Это не значит, что работодатели не будут повышать зарплату, ведь на фоне критической ситуации на рынке труда пытаются удержать специалистов. В то же время, будут заморожены зарплаты в бюджетной сфере и разнообразные соцвыплаты.

Согласно правительственным предложениям, в 2025-2027 годах минимальная зарплата будет заморожена на уровне 8 тысяч гривен. Там рассчитывают, что это обеспечит достигнутый уровень гарантии, учитывая значительное повышение в текущем году.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Также писали, что более 40% украинских компаний планируют до 30% повысить заработные платы своим работникам в 2024 году. В то же время, почти каждый пятый работодатель оставит зарплаты работников без изменений.