Минимальная зарплата в 2026 году — что будет с доходами украинцев

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине уже второй год подряд минимальная зарплата, от которой зависят должностные оклады работников бюджетной сферы, составляет 8 тыс. грн. Известно, как может измениться "минималка" в 2026 году, согласно прогнозу Национального банка Украины (НБУ).

Об этом рассказывает редакция портала Новини.LIVE.

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Изменится ли минимальная зарплата в 2026 году — неизвестно, поскольку Национальный банк заложил более высокий ожидаемый размер, а вот правительственная бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает замораживание соответствующего показателя на нынешнем уровне в связи с необходимостью сбережения ресурсов.

В последнем инфляционном отчете НБУ отмечает, что рост спроса на работников на фоне ограниченного предложения в стране будет обусловливать дальнейшее снижение уровня безработицы менее 10% до конца прогнозного периода. Вместе с этим будет повышаться зарплата в частном секторе.

"Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях оживления экономической активности будут обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Это будет иметь наибольший проинфляционный эффект в текущем году. Однако он постепенно будет утихать вместе с замедлением темпов роста заработных плат на прогнозном горизонте из-за постепенного выравнивания дисбалансов на рынке труда", — говорится в отчете.

Согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза НБУ, минимальная зарплата в 2026 году составит 8,37 тыс. грн, а в 2027-м — 8,95 тыс. грн.

Минимальная зарплата по планам правительства

Согласно бюджетной декларации на 2025-2027 годы, которая является лишь рекомендацией, уровень минимальной зарплаты должен остаться неизменным в размере 8 тыс. гривен. По мнению правительства, этого уровня достаточно для обеспечения государственных гарантий с учетом существенного повышения в 2024 году.

Как известно, в прошлом году "минималку" пересматривали дважды:

с 1 января — 7,1 тыс. грн в месячном размере (42,60 в почасовом);

с 1 апреля — 8 тыс. грн и (48 грн в час).

По расчетам Кабинета министров, оплата труда работников бюджетного сектора будет осуществляться на основе должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне декабря прошлого года.

Также Кабмин предлагает отказаться от повышения прожиточного минимума в последующие годы.

Таким образом, пока неизвестно, какое из ожиданий оправдается относительно минимальной зарплаты в 2026 году. В частности, в этом году в правительстве заверили, что пересматривать соответствующий показатель не будут из-за ограниченных финансовых ресурсов на фоне войны.

Ранее мы писали о прогнозе премьера Дениса Шмыгаля относительно минимальной зарплаты. Он рассказал, сколько еще размер "минималки" будет составлять 8 тыс. грн в месяц.

Также редакция сайта Новини.LIVE рассказывала о размере минимальной зарплаты во Франции. Речь идет о суммах, рассчитанных на основе стандартной 35-часовой рабочей недели.