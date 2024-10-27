Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплаты украинских послов — кто стал лидером рейтинга arrow

Зарплаты украинских послов — кто стал лидером рейтинга

27 октября 2024 08:31
Галина Шподарева - редактор
ТОП-10 послов с высокими зарплатами возглавил экспосол Украины в Молдове Марко Шевченко
Бывший посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Фото: moldovalive.md
Галина Шподарева - редактор

Первое место в рейтинге украинских послов с высокими зарплатами возглавил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Летом 2024 года чиновник получил среднюю зарплату за месяц 102 795 гривен после вычета налогов.

Об этом сообщает издание LIGA.net.

Читайте также:

Сколько зарабатывает Марко Шевченко

Известно, что указом президента Украины посол Украины в Молдове Марко Шевченко был уволен еще в марте 2024 года. Однако, по данным МИДа, чиновник продолжал получать зарплату летом. А в августе 2024 года получил наибольшую сумму – 186 349 гривен.

В МИД прокомментировали, что эту сумму посол получил в качестве надбавки за доступ к гостайне — 10 525 гривен и за ежегодный отпуск после завершения долгосрочной командировки (121 календарный день) — 220 964 гривен. Суммы указаны без взимания налогов.

В ТОП-10 высокооплачиваемых послов вошли послы Украины в Чили, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Египте, Франции, Японии и Турции.

Сколько зарабатывают украинские послы в месяц
Сколько зарабатывают украинские послы в месяц. Фото: Liga.net

Что известно о Марке Шевченко

Марк Шевченко начал работу послом в Молдове с конца февраля 2020 года. Был уволен с должности 29 марта 2024 года указом президента Украины.

Родился 10 августа 1969 г. в Киеве. В 1992 году окончил Киевский национальный университет им. Шевченко, исторический факультет. В 1994 г. окончил аспирантуру Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат исторических наук. Владеет румынским, русским и английским языками.

До назначения послом в Молдове работал в МИД Украины, а затем на ряде должностей в украинских посольствах в Румынии, Молдове и Канаде. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.

Напомним, украинские послы получают немалую заработную плату за свою работу. В рейтинге среди самых высокооплачиваемых есть послы в Великобритании, Австрии, Чили, Египте, Франции, Японии и Канаде.

Также Новини.LIVE писали, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный летом 2024 получал среднюю заработную плату в размере 59 947 гривен в месяц.

Украина зарплаты Молдова дипломатия финансы посол

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:57 Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

17:54 Премьер Словакии Фицо сообщил о втором покушении на его жизнь

17:52 Премии на полмиллиона гривен — нарушения в Одесской ветклинике

17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

17:13 Обучение мобилизованных — кого держат в "учебке" дольше всего

17:06 На границе задержали двоих мужчин, которые хотели переплыть Тису

17:57 Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

17:54 Премьер Словакии Фицо сообщил о втором покушении на его жизнь

17:52 Премии на полмиллиона гривен — нарушения в Одесской ветклинике

17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

17:13 Обучение мобилизованных — кого держат в "учебке" дольше всего

17:06 На границе задержали двоих мужчин, которые хотели переплыть Тису

17:03 В ВСУ показали, как остановили российский штурм — эффектное видео

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:00 Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

12:17 Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

Text

10:43 Эксперт предупредил о последствиях перевода часов

Text

08:00 Самые богатые главы МСЭК и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре