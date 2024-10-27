ТОП-10 послов с высокими зарплатами возглавил экспосол Украины в Молдове Марко Шевченко

Бывший посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Фото: moldovalive.md

Первое место в рейтинге украинских послов с высокими зарплатами возглавил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Летом 2024 года чиновник получил среднюю зарплату за месяц 102 795 гривен после вычета налогов.

Об этом сообщает издание LIGA.net.

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Сколько зарабатывает Марко Шевченко

Известно, что указом президента Украины посол Украины в Молдове Марко Шевченко был уволен еще в марте 2024 года. Однако, по данным МИДа, чиновник продолжал получать зарплату летом. А в августе 2024 года получил наибольшую сумму – 186 349 гривен.

В МИД прокомментировали, что эту сумму посол получил в качестве надбавки за доступ к гостайне — 10 525 гривен и за ежегодный отпуск после завершения долгосрочной командировки (121 календарный день) — 220 964 гривен. Суммы указаны без взимания налогов.

В ТОП-10 высокооплачиваемых послов вошли послы Украины в Чили, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Египте, Франции, Японии и Турции.

Сколько зарабатывают украинские послы в месяц. Фото: Liga.net

Что известно о Марке Шевченко

Марк Шевченко начал работу послом в Молдове с конца февраля 2020 года. Был уволен с должности 29 марта 2024 года указом президента Украины.

Родился 10 августа 1969 г. в Киеве. В 1992 году окончил Киевский национальный университет им. Шевченко, исторический факультет. В 1994 г. окончил аспирантуру Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат исторических наук. Владеет румынским, русским и английским языками.

До назначения послом в Молдове работал в МИД Украины, а затем на ряде должностей в украинских посольствах в Румынии, Молдове и Канаде. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.

Напомним, украинские послы получают немалую заработную плату за свою работу. В рейтинге среди самых высокооплачиваемых есть послы в Великобритании, Австрии, Чили, Египте, Франции, Японии и Канаде.

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