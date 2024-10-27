ТОП-10 послов с высокими зарплатами возглавил экспосол Украины в Молдове Марко Шевченко

Зарплаты украинских послов — кто стал лидером рейтинга
Первое место в рейтинге украинских послов с высокими зарплатами возглавил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Летом 2024 года чиновник получил среднюю зарплату за месяц 102 795 гривен после вычета налогов.
Об этом сообщает издание LIGA.net.
Сколько зарабатывает Марко Шевченко
Известно, что указом президента Украины посол Украины в Молдове Марко Шевченко был уволен еще в марте 2024 года. Однако, по данным МИДа, чиновник продолжал получать зарплату летом. А в августе 2024 года получил наибольшую сумму – 186 349 гривен.
В МИД прокомментировали, что эту сумму посол получил в качестве надбавки за доступ к гостайне — 10 525 гривен и за ежегодный отпуск после завершения долгосрочной командировки (121 календарный день) — 220 964 гривен. Суммы указаны без взимания налогов.
В ТОП-10 высокооплачиваемых послов вошли послы Украины в Чили, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Египте, Франции, Японии и Турции.
Что известно о Марке Шевченко
Марк Шевченко начал работу послом в Молдове с конца февраля 2020 года. Был уволен с должности 29 марта 2024 года указом президента Украины.
Родился 10 августа 1969 г. в Киеве. В 1992 году окончил Киевский национальный университет им. Шевченко, исторический факультет. В 1994 г. окончил аспирантуру Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат исторических наук. Владеет румынским, русским и английским языками.
До назначения послом в Молдове работал в МИД Украины, а затем на ряде должностей в украинских посольствах в Румынии, Молдове и Канаде. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.
Напомним, украинские послы получают немалую заработную плату за свою работу. В рейтинге среди самых высокооплачиваемых есть послы в Великобритании, Австрии, Чили, Египте, Франции, Японии и Канаде.
Также Новини.LIVE писали, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный летом 2024 получал среднюю заработную плату в размере 59 947 гривен в месяц.
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