Зарплати у ЄС ростуть: Гетманцев оцінив ситуацію із оплатою праці в Україні

Нардеп Данило Гетманцев, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Темпи зростання заробітної плати у країнах Європейського союзу (ЄС), які сповільнилися на початку року, можуть дещо прискоритися вкінці 2026 — на початку 2027 року. Водночас, у Комітеті Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики зауважили, що надзвичайно важливо послідовно підвищувати соціальні стандарти та мінімальну оплату праці в Україні.

Про це повідомив керівник профільного комітету Данило Гетманцев, посилаючись на статистику, оприлюднену агенцією Bloomberg, передають Новини.LIVE.

Прогнози щодо оплати праці у єврозоні

За оновленим індикатором Європейського центрального банку (ЄЦБ), що враховує погоджені підвищення заробітної плати у дев'яти країнах єврозони, у 2025 році у середньому показник становив 3,2%, а за поточний рік — у середньому 2,3%.

Очікується, що цьогоріч він поступово підвищиться:

У I кварталі 2026 року — до 1,8%; У II кварталі 2026 року — до 2,1%; У III-IV кварталах 2026 року — до 2,6%. У I кварталі 2027 року — до 2,7%.

Динаміка свідчить, що цьогоріч загалом зарплати зростають повільніше, ніж торік, однак наприкінці 2026-го темпи пришвидшаться.

Динаміка зміни рівня зарплати у ЄС. Джерело: Bloomberg

Європейський центральний банк стежить за зарплатами через зростання вартості енергоносіїв на тлі війни з Іраном. Водночас, намагається не допустити повторення ситуації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році: коли дорожча енергія штовхала ціни вгору, працівники вимагали більших зарплат, а бізнес перекладав витрати на покупців.

Поки що ознак того, що зростання цін може перетворитися на тривалу інфляцію, ЄЦБ не вбачає, проте продовжує стежити за ситуацією, щоб можливе прискорення зростання зарплат не почало штовхати ціни вгору.

Необхідність підвищення оплати праці в Україні

Гетманцев зазначив, що в Україні також важливо враховувати зворотний вплив, адже інфляція знецінює і без того низькі доходи українських громадян.

"Саме тому надзвичайно важливо виважено й послідовно підвищувати соціальні стандарти та мінімальну зарплату, гарантуючи людям гідну оплату праці", — зауважив керівник Комітету Верховної ради з питань фінансів.

Як свідчить бюджетна декларація на 2027–2029, в Україні щорічно прогнозують зростання мінімальної зарплати:

Січень 2027 року — 9 546 грн; Січень 2028 року — 10 377 грн; Січень 2029 року — 11 114 грн.

З огляду на це, у 2027-му зарплата додасть 10,4%, 2028-го — 8,7%, 2029-го — 7,1%.

Раніше Новини.LIVE розповідали про опитування від Agrohub. Згідно з ним, зростання зарплати в агросекторі становило 10–20%. Найшвидшу динаміку підвищення доходів фіксували в агрономів, інженерів, трактористів та водіїв. Саме для цих категорій компанії найчастіше фіксували нестачу кадрів.

Також Новини.LIVE писали, що у Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики розповіли про ситуацію із оплатою праці в Україні. За інформацією Держслужби статистики, у червні 2026 року рівень середньої зарплати зріс до 32 780 грн. Найбільше платять програмістам та працівникам сектору "Фінанси та страхування".