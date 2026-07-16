Зарплати у 2027 році: кому в Україні оклади підвищать на 40-70%

Бібліотекар з книгами, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні з 2027 року суттєво підвищаться посадові оклади працівників галузі культури. Очікується, що зміни у підході оплати праці таких фахівців торкнуться як державних, так і комунальних закладів.

Про те, що передбачатимуть зміни в оплаті у сфері культури, розповідають Новини.LIVE.

Як зростуть посадові оклади у сфері культури у 2027 році

За інформацією Міністерства культури, український уряд ухвалив рішення переглянути посадові оклади працівників сфери культури з 1 січня 2027 року, які вважаються одними з найнижчих серед різних галузей. Команда відомства понад шість місяців працьовувала над рішенням для збільшення оплати.

Там зазначили, що в окремих категорій працівників, на яких вже поширюються коефіцієнти підвищення, посадові оклади зростуть на 40%. Рішення торкнеться більш ніж 118 000 працівників галузі культури в усіх регіонах країни, а також незалежно від того, державні це будуть, чи комунальні заклади.

Водночас, у деяких працівників оклади зростуть ще суттєвіше. Йдеться про Український культурний фонд та Український інститут книги, де підвищення очікується на 70%.

У Міністерстві культури зауважили, що перегляд рівня окладів буде лише першим етапом реформи. Після чого запровадять сучасну систему оплати праці, за якої розмір винагороди прив'яжуть до:

Професійної кваліфікації; Рівня відповідальності; Результату роботи.

У Міністерстві пояснили, що тарифні розряди у цій галузі залишались без перегляду з 2009 року, де працівники з 1-14 тарифних розрядів фактично отримували заробітну плату у розмірі мінімальної незалежно від рівня досвіду та кваліфікації.

Зокрема, минулого року середньомісячна зарплата працівників бібліотек, архівівів, музеїв та інших закладів культури дорівнювала 22 700 грн, тоді як середня оплата праці по економіці України перевищувала 39 700 грн. Через таку різницю спостерігався постійний відтік кадрів і втрата кваліфікованих спеціалістів.

Що змінили в оплаті праці у закладах культури у 2026 році

Навесні 2026 року Мінкульт змінив умови нарахування зарплат, доплат за наукові ступені та підходи до оцінювання роботи закладів.

Під зміни потрапили музеї, бібліотеки, заповідники, театри, клубні заклади та центри культури. Одним із основних нововведень стала відмова від прив'язки кількості відвідувачів закладів до зарплати на час дії воєнного стану та ще одного року після його завершення.

Такий підхід дозволив не знижувати зарплати через обмеження, спричинені війною, оскільки, зокрема, на відвідування закладів стали суттєво впливати повітряні тривоги.

Зміни також унормували розміри доплат за наукові та освітньо-творчі ступені:

для докторів наук — до 25% від посадового окладу;

для докторів філософії (кандидатів наук) — до 15% від окладу;

для докторів мистецтва — до 15% від окладу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні середня зарплата низки фахівців перевищила 65 000 грн. Зокрема, таку суму роботодавці пропонують програмістам PHP (PHP developer/розробникам PHP). Цьогоріч зарплата таких фахівців на 33% вища. Також аналогічну суму тепер отримують стоматологи та автомаляри (на 18% більше).

Ще Новини.LIVE писали, коли мінімальна зарплата в Україні зможе перевищити 11 000 грн. Згідно з бюджетною декларацією на 2027–2029 роки, передбачається зростання очікуваної мінімальної оплати праці. Така динаміка спостерігатиметься наступні три роки: 2027 року — на 10,4% більше, 2028 року — на 8,7%, 2029 року — на 7,1%. Також очікуються зміни в індексації зарплат громадян.