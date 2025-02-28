Зарплаты 2025 — когда будет осовременивание выплат

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В январе 2025 года индексации заработных плат для украинских работников не проводили. Поскольку первый месяц года стал базовым, известно, будет ли осовременивание выплат доходов украинцев в феврале.

Об этом говорится в письме-рекомендации Министерства социальной политики.

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Согласно статье 34 Государственного бюджета на текущий год, предусматривается применение трех норм:

вычислять индекс потребительских цен для индексации доходов украинцев необходимо нарастающим итогом с января этого года;

в январе 2025 года принимают за 1% или 100%;

не нужно начислять в январе сумму индексации, возникшую в декабре 2024 года.

По словам экспертов, для разъяснения Министерство социальной политики обнародовало письмо-рекомендацию, где говорилось о том, что "базовым" месяцем для индексации является январь текущего года. В связи с этим вычислять индекс потребительских цен необходимо уже с февраля этого года. Однако речь идет лишь о рекомендации. Из-за этого возникла определенная коллизия, какой месяц считать базовым.

Когда состоится индексация зарплат

По словам специалистов, тем, у кого оклад повысился в январе, базовым месяцем точно будет считаться январь текущего года. При этом, какой бы ни была инфляция в январе для индексации ее не будут учитывать. Аналогично будет в отношении остальных месяцев. В случае повышения оклада в феврале — базовым станет февраль, без индексации.

В то же время, на этот раз не будет споров, как действовать с прошлогодней "фиксированной" суммой индексации, ведь вся начисленная в прошлом году индексация останется в 2024 году, а в 2025 году не сохранится.

"В феврале 2025 года индексацию зарплаты начислять еще будет не нужно! И это касается всех работников и работодателей!" — добавили специалисты.

Ранее мы рассказывали, что минимальная заработная плата в 2025 году будет оставаться на уровне 8 тыс. грн. Однако в парламент внесли проект закона, где говорится о возможном повышении "минималки".

Также мы писали, что украинский рынок труда претерпел в прошлом году значительные изменения из-за войны, миграции и мобилизации. Это привело к новым тенденциям, которые сохранятся в 2025 году.