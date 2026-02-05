Олімпіада-2026 — скільки платять тренерам за підготовку спортсменів

Українська лижниця Анастасія Нікон тренується до Олімпіади-2026. Фото: НОК

Днями в Італії стартують Олімпійські ігри-2026, тож усі українці вболіватимуть за наших спортсменів, очкуючи від них хороших результатів й медалей. Проте високі нагороди — це результат багаторічної праці не лише спортсменів, а і їхніх тренерів, які залишаються "за кадром" великих перемог.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки заробляють тренери, які готують спортсменів до участі в Олімпійських іграх.

Скільки платять тренерам олімпійців

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, що наразі відбувається із заробітними платами тренерів в Україні, не назвав конкретних сум.

Посадовець пояснив, що зарплати тренерів не є однорідними. Адже вони працюють як в складі національної збірної команди, де зарплата є достатньо гідною, так і в дитячо-юнацьких спортивних школах, де ситуація гірша, бо це комунальні установи, і зарплата визначається місцевими бюджетами.

"Ми живемо в такий час, коли пріоритети в країни інші, але у нас є велика кількість кваліфікованих тренерів, які мають достатньо гідні умови для роботи. Особливо, якщо ми говоримо про склад національних збірних команд, де існують певні призові винагороди за спортивні досягнення", — зазначив Бідний.

Які доплати отримують тренери олімпійців

Ще у квітні 2025 року за ініціативи Мінмолодьспорту Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про призначення стипендій тренерам, які готують атлетів до участі в Олімпійських іграх.

Усього призначили 50 стипендій. Як пояснюється на Урядовому порталі, восьмеро тренерів працюють із кандидатами на участь у XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо 2026 року. Ще 42 тренери готують атлетів до Ігор XXXIV Олімпіади в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Розмір кожної стипендії — 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Цей показник в Україні з 1 січня 2026 року встановлено на рівні 3 328 грн на місяць. Відповідно стипендії тренерам становлять 49 920 грн.

