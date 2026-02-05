Олимпиада-2026 — сколько платят тренерам за подготовку спортсменов

Украинская лыжница Анастасия Никон тренируется к Олимпиаде-2026. Фото: НОК

На днях в Италии стартуют Олимпийские игры-2026, поэтому все украинцы будут болеть за наших спортсменов, ожидая от них хороших результатов и медалей. Однако высокие награды — это результат многолетнего труда не только спортсменов, но и их тренеров, которые остаются "за кадром" больших побед.

Новини.LIVE выясняли, сколько зарабатывают тренеры, которые готовят спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Сколько платят тренерам олимпийцев

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что сейчас происходит с заработными платами тренеров в Украине, не назвал конкретных сумм.

Чиновник пояснил, что зарплаты тренеров не являются однородными. Ведь они работают как в составе национальной сборной команды, где зарплата достаточно достойная, так и в детско-юношеских спортивных школах, где ситуация хуже, потому что это коммунальные учреждения, и зарплата определяется местными бюджетами.

"Мы живем в такое время, когда приоритеты у страны другие, но у нас есть большое количество квалифицированных тренеров, которые имеют достаточно достойные условия для работы. Особенно, если мы говорим о составе национальных сборных команд, где существуют определенные призовые вознаграждения за спортивные достижения", — отметил Бедный.

Какие доплаты получают тренеры олимпийцев

Еще в апреле 2025 года по инициативе Минмолодежьспорта Кабинет министров Украины принял распоряжение о назначении стипендий тренерам, которые готовят атлетов к участию в Олимпийских играх.

Всего назначили 50 стипендий. Как объясняется на Правительственном портале, восемь тренеров работают с кандидатами на участие в XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года. Еще 42 тренера готовят атлетов к Играм XXXIV Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Размер каждой стипендии — 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Этот показатель в Украине с 1 января 2026 года установлен на уровне 3 328 грн в месяц. Соответственно стипендии тренерам составляют 49 920 грн.

