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Зарплата Зеленского — сколько зарабатывает президент Украины

10 октября 2024 12:34
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплата президента — сколько зарабатывает Зеленский по сравнению с руководителями других стран
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Зарплата Президента Украины Владимира Зеленского значительно ниже, чем у большинства мировых лидеров. В то же время, если сравнивать доходы президентов по ВВП на душу населения, у украинского президента есть определенные преимущества в финансовой стабильности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько зарабатывает Владимир Зеленский и какие зарплаты у руководителей других стран.

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Доходы Владимира Зеленского

Согласно декларации за 2023 год, доходы президента Украины и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, из которых доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 7 млн 455 тыс. 972 грн. Основными источниками доходов семьи были заработная плата, проценты банка и доходы от аренды недвижимости, которые в 2023 году составили 4 млн 967 тыс. 036 грн.

Увеличение доходов по сравнению с 2022 годом произошло благодаря возобновлению арендных платежей, хотя остаток денежных средств к концу года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Зарплата Зеленского остается стабильной и составляет около 1 тыс. долл. в месяц, что в годовом исчислении составляет примерно 12 тыс. долл. Это подчеркивает его финансовую позицию как президента, однако такая сумма значительно ниже зарплаты мировых лидеров.

Зарплата Президента Украины Владимира Зеленского за 2023 год
Декларация президента Зеленского за 2023 год. Скриншот: public.nazk.gov.ua

Сравнение зарплат других мировых лидеров

На фоне доходов Зеленского, зарплаты других мировых лидеров выглядят впечатляюще. Согласно данным Forbes, самым высокооплачиваемым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с годовой зарплатой более 1,5 млн долл. Президент Швейцарии Виола Амгерд зарабатывает 570 тыс. долл. в год, что в 47 раз превышает доходы украинского президента.

Третье место занимает премьер-министр Австралии Энтони Албанезе с зарплатой более 413 тыс. долл., а президент США Джо Байден получает 400 тыс. долл. в год.

Какие зарплаты у мировых лидеров
Рейтинг зарплат мировых лидеров. Скриншот: Forbes

Среди самых низких зарплат в мире — зарплата президента Шри-Ланки, которая составляет всего 4 тыс. долл. в год. Это делает его одним из наименее оплачиваемых лидеров, в то время как президент Кении Уильям Рутто зарабатывает 141 тыс. долл. в год, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения. В то время как зарплата премьер-министра Сингапура, хоть и высока, составляет лишь примерно 1,1% от ВВП на душу населения страны.

Что еще стоит знать

Напомним, все больше украинских чиновников в электронном и физическом виде заполняет налоговые декларации и их количество увеличилось в два раза. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), к середине сентября количество всех деклараций составляет более 1.2 млн экземпляров, но 46% из них содержат ошибки на крупные суммы.

Также мы сообщали, что высшая квалификационная комиссия судей планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добродетели судьи. Это может произойти в ближайшее время.

Владимир Зеленский декларация зарплаты деньги президент доходы

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