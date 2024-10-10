Зарплата президента — сколько зарабатывает Зеленский по сравнению с руководителями других стран

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зарплата Президента Украины Владимира Зеленского значительно ниже, чем у большинства мировых лидеров. В то же время, если сравнивать доходы президентов по ВВП на душу населения, у украинского президента есть определенные преимущества в финансовой стабильности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько зарабатывает Владимир Зеленский и какие зарплаты у руководителей других стран.

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Доходы Владимира Зеленского

Согласно декларации за 2023 год, доходы президента Украины и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, из которых доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 7 млн 455 тыс. 972 грн. Основными источниками доходов семьи были заработная плата, проценты банка и доходы от аренды недвижимости, которые в 2023 году составили 4 млн 967 тыс. 036 грн.

Увеличение доходов по сравнению с 2022 годом произошло благодаря возобновлению арендных платежей, хотя остаток денежных средств к концу года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Зарплата Зеленского остается стабильной и составляет около 1 тыс. долл. в месяц, что в годовом исчислении составляет примерно 12 тыс. долл. Это подчеркивает его финансовую позицию как президента, однако такая сумма значительно ниже зарплаты мировых лидеров.

Декларация президента Зеленского за 2023 год. Скриншот: public.nazk.gov.ua

Сравнение зарплат других мировых лидеров

На фоне доходов Зеленского, зарплаты других мировых лидеров выглядят впечатляюще. Согласно данным Forbes, самым высокооплачиваемым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с годовой зарплатой более 1,5 млн долл. Президент Швейцарии Виола Амгерд зарабатывает 570 тыс. долл. в год, что в 47 раз превышает доходы украинского президента.

Третье место занимает премьер-министр Австралии Энтони Албанезе с зарплатой более 413 тыс. долл., а президент США Джо Байден получает 400 тыс. долл. в год.

Рейтинг зарплат мировых лидеров. Скриншот: Forbes

Среди самых низких зарплат в мире — зарплата президента Шри-Ланки, которая составляет всего 4 тыс. долл. в год. Это делает его одним из наименее оплачиваемых лидеров, в то время как президент Кении Уильям Рутто зарабатывает 141 тыс. долл. в год, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения. В то время как зарплата премьер-министра Сингапура, хоть и высока, составляет лишь примерно 1,1% от ВВП на душу населения страны.

Что еще стоит знать

Напомним, все больше украинских чиновников в электронном и физическом виде заполняет налоговые декларации и их количество увеличилось в два раза. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), к середине сентября количество всех деклараций составляет более 1.2 млн экземпляров, но 46% из них содержат ошибки на крупные суммы.

Также мы сообщали, что высшая квалификационная комиссия судей планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добродетели судьи. Это может произойти в ближайшее время.