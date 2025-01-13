У 2024 році президент Зеленський заробив 336 тисяч гривень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Київська ОВА

Зарплата Президента України Володимира Зеленського в 2024 році становила 28 тисяч гривень на місяць. При цьому очільнику нашої держави не встановлені надбавки, премії та інші складові заробітної плати.

Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит у Державному управлінні справами.

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У Державному управлінні справами відповіли, що заробітна плата Президентові України Володимиру Зеленському нараховується в розмірі посадового окладу — по 28 тисяч гривень щомісяця.

Зазначається, що інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові не встановлено.

Загальна сума заробітної плати Президента України Володимира Зеленського у 2024 році становила 336 тисяч гривень, з якої сплачено податки і збори на суму 66 500 гривень.

Крім того, є інформація і про заробіток керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Загалом за минулий рік на посту глави ОП Єрмак заробив 582 255,50 гривні. Протягом цього часу він сплатив податків на суму 115 525,65 гривні. Зазначається, що посадовий оклад Єрмака становить 121 270,63 гривні.

Також варто зазначити, що Олегу Татарову нарахували заробітну плату в загальній сумі 497 610,90 гривні, зокрема посадовий оклад 173 069,87 гривні. З цієї суми посадовець сплатив податки та збори згідно з чинним законодавством у сумі 98 742,98 гривні.

Заробітні плати очільників держав — п'ятірка лідерів

Найвищу зарплату серед світових лідерів отримує прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг — понад 1,5 мільйона доларів на рік.

Ця сума майже вдвічі перевищує зарплату президентки Швейцарії Віоли Амгерд, яка отримує 570 тисяч доларів на рік.

На третьому місці розташувався прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе з річною зарплатою у понад 413 тисяч доларів.

Президент США Джо Байден посідає четверте місце з річною оплатою 400 тисяч доларів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закриває п'ятірку лідерів, отримуючи майже 294 тисячі доларів на рік.

Раніше ми писали, що в Україні стрімко зростають зарплати. Реальні зарплати населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%.

Нагадаємо, що на 2025 рік в Україні запланували розпочати пенсійну реформу. Очікується, що зміни розпочнуться вже з липня.