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Зарплата президента — сколько в 2024 году заработал Зеленский

13 января 2025 21:17
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В 2024 году президент Зеленский заработал 336 тысяч гривен
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Киевская ОВА
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Зарплата Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 28 тысяч гривен в месяц. При этом главе нашего государства не установлены надбавки, премии и другие составляющие заработной платы.

Об этом сообщает 24 канал, получив ответ на запрос в Государственном управлении делами.

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В Государственном управлении делами ответили, что заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому начисляется в размере должностного оклада — по 28 тысяч гривен ежемесячно.

Отмечается, что другие составляющие заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлены.

Общая сумма заработной платы Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 000 гривен, с которой уплачены налоги и сборы на сумму 66 500 гривен.

Кроме того, есть информация и о заработке руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. В целом за прошлый год на посту главы ОП Ермак заработал 582 255,50 гривны. За это время он уплатил налогов на сумму в 115 525,65 гривны. Отмечается, что должностной оклад Ермака составляет 121 270,63 гривны.

Также следует отметить, что Олегу Татарову начислили заработную плату в общей сумме 497 610,90 гривны, в том числе должностной оклад 173 069,87 гривны. Из этой суммы чиновник уплатил налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 98 742,98 гривны.

Заработные платы глав государств — пятерка лидеров

Наивысшую зарплату среди мировых лидеров получает премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг — более 1,5 миллиона долларов в год.

Эта сумма почти вдвое превышает зарплату президентки Швейцарии Виолы Амгерд, получающей 570 тысяч долларов в год.

На третьем месте расположился премьер-министр Австралии Энтони Албанезе с годовой зарплатой более 413 тысяч долларов.

Президент США Джо Байден занимает четвертое место с годовой оплатой в 400 тысяч долларов.

Канцлер Германии Олаф Шольц закрывает пятерку лидеров, получая почти 294 тысяч долларов в год.

Раньше мы писали, что в Украине стремительно растут зарплаты. Реальные зарплаты населения по итогам ІІІ квартала 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Напомним, что на 2025 год в Украине запланировали начать пенсионную реформу. Ожидается, что перемены начнутся уже с июля.

Владимир Зеленский деньги Украина президент зарплата

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