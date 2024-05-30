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Зарплата до 70 тысяч гривен — горячая вакансия в пекарне в Польше

30 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа упаковщиком круассанов в Польше — свежая вакансия, условия и зарплата
Работник пекарни достает поднос с круасанами. Фото иллюстративное: rau.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу в польском городке Кельце, недалеко от столицы Польши Кракова. Нужны упаковщики круассанов в пекарню. Работодатель обещает платить до 70 тысяч гривен ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы Jooble.

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Скриншот вакансии на Jooble.org

Условия работы

Работать нужно в пекарне OMAR, которая производит хлебобулочные изделия для польских супермаркетов. График работы: 5–6 дней в неделю по восемь часов в день. Есть возможность работать в дополнительные часы. За час работы будут платить чистыми средствами 22 злотых (около 222 гривен), за час работы в воскресенье — 23,7 злотых нетто (около 240 гривен). Работники от 18 до 26 лет за час смогут заработать 27,70 злотых нетто (около 280 гривен). За посещаемость ежемесячно будут выплачивать премию — 300 злотых брутто (около 3 030 гривен). Также 300 злотых дают авансом после первой недели работы. За месяц работы можно получить от 50 тысяч гривен до 70 тысяч гривен.

Обязанности и преимущества

На работу приглашают людей, которые будут упаковывать и размещать продукцию, формировать хлебные формы и выполнять вспомогательные работы.

Работникам бесплатно предоставляют жилье в хостелах, домах или квартирах. В помещениях есть все необходимое для жизни и отдыха, Wi-Fi и холодильник. Платить из зарплаты придется только за коммунальные услуги.

Напомним, для украинцев есть вакансия на складе шоколада Milka в Германии. Нужны люди для приема, размещения и отгрузки товаров. За месяц работы можно заработать до 2 700 евро.

Также мы сообщали о том, что в немецких супермаркетах нужны комиссионеры — люди, которые будут собирать и комплектовать продукты на паллеты. Зарплата — до 2 200 евро.

Польша
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круассаны

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