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Зарплата до 3 600 євро — шукають працівників у теплиці з тюльпанами в Нідерландах

18 червня 2024 04:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота для українців у Нідерландах — потрібні працівники в теплиці з тюльпанами
Жінка вирощує тюльпани в теплиці. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українців запрошують на роботу в теплиці з тюльпанами в нідерландське місто Роттердам. Роботодавець обіцяє безкоштовне комфортабельне житло та платитиме від 3 300 євро на місяць, що становить близько 144 тисячі гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble 6 червня.

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Вакансія працівника на сортування тюльпанів у Нідерландах. Фото: скриншот

Робота в теплицях у Нідерландах

На роботу в Роттердам запрошують як жінок, так і чоловіків. Потрібно в теплицях сортувати цибулин тюльпанів, займатися збором та упаковкою, а також підготовкою до висадки.

За годину можна заробити 15.4 євро, відповідно за місяць — від 3 300 до 3 600 євро. Робочий тиждень становить 5-6 днів по 8-10 годин.

Проживання надає та оплачує роботодавець, також сімейні пари можуть отримати окреме житло. Виїзди за кордон організовують групами.

Де українцям заробити за кордоном

Нагадаємо, що на базу відпочинку на узбережжі Балтійського моря у Польщі потрібні працівники кухні. Досвід роботи та знання польської мови не обов'язкові. Заробітна плата — 6 000-6 500 злотих (до 65 тис. грн) на місяць. 

Також українкам пропонують роботу в литовській фірмі Krakenavos, яка виготовляє ковбаси та сирокопчені вироби. Роботодавець обіцяє платити щонайменше 750 євро, що дорівнює майже 32 650 грн.

Додамо, що в литовській столиці Вільнюсі потрібні працівники з виготовлення піци. Від кандидатів вимагають відповідний досвід роботи. Заробіток становить до 1 300 євро щомісяця, що становить майже 56 600 грн.

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