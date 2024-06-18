Работа для украинцев в Нидерландах — нужны работники в теплице с тюльпанами

Женщина выращивает тюльпаны в теплице. Фото: freepik.com

Украинцы приглашаются на работу в теплицы с тюльпанами в нидерландский город Роттердам. Работодатель обещает бесплатное комфортабельное жилье и будет платить от 3 300 евро в месяц, что составляет около 144 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble 6 июня.

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Работа в теплицах в Нидерландах

На работу в Роттердам приглашают как женщин, так и мужчин. Нужно в теплицах сортировать луковицы тюльпанов, заниматься сбором и упаковкой, а также подготовкой к высадке.

За час можно заработать 15,4 евро, соответственно за месяц — от 3 300 до 3 600 евро. Рабочая неделя составляет 5-6 дней по 8-10 часов.

Проживание предоставляет и оплачивает работодатель, а также семейные пары могут получить отдельное жилье. Выезды за границу организуют группами.

Где украинцам заработать за границей

Напомним, что на базу отдыха на побережье Балтийского моря в Польше нужны работники кухни. Опыт работы и знание польского языка не обязательны. Заработная плата — 6 000-6 500 злотых (до 65 тыс. грн) в месяц.

Также украинкам предлагают работу в литовской фирме Krakenavos, которая производит колбасы и сырокопченые изделия. Работодатель обещает платить не менее 750 евро, что составляет почти 32 650 грн.

Добавим, что в литовской столице Вильнюсе нужны работники по изготовлению пиццы. От кандидатов требуют соответствующий опыт работы. Заработок составляет до 1300 евро ежемесячно, что составляет почти 56 600 грн.