Робота для українців у Telegram — як розпізнати аферистів

Хлопець тримає смартфон в руках. Фото: Unsplash

Деякі українці у Telegram почали отримувати дивні повідомлення від невідомих користувачів. У них людям пропонують заробляти великі гроші за нескладну роботу.

Як пише видання OBOZ.UA, розсилка з голосовими повідомленнями розпочалася на початку квітня 2025 року.

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В одному з таких повідомлень користувачу запропонували заробити від 100 до 6 986 грн за написання відгуку про продукцію. Зауважується, що саме повідомлення, вочевидь, озвучено ШІ.

"Чи можете ви прокоментувати нашу продукцію? За один відгук ви можете отримати від 100 до 6, 9 тис. грн. Щоденний дохід — 8 тис. грн. Це просте віддалене завдання. Якщо ви хочете взяти участь, будь ласка, вкажіть свій вік", — йшлося у надісланому SMS.

Одне із повідомлень від шахраїв. Скриншот: OBOZ.UA

Журналісти припускають, що розсилкою займаються аферисти, а схема, яку вони намагаються реалізувати в Україні, зародилася за кордоном. Так, раніше схожі повідомлення поширювали серед користувачів WhatsApp, яким теж писали з невідомих номерів із підозрілими кодами (+1, +2 тощо).

Зазначається, що шахраї спочатку намагаються встановити контакт з потенційною жертвою, тому розмову починають з банальних фраз, на кшталт: "Привіт! Як справи?", а вже потім пропонують роботу. Щоби не видаватися дуже підозрілими, шахраї називають себе представниками компанії, яка готова платити за:

відгуки;

вподобайки;

коментарі.

Суть схеми у тому, що нібито працівник компанії, який надсилає вам повідомлення, має особистого "менеджера", через якого відбувається вся комунікація. Від нього людина, яка зацікавилася роботою, отримує анкету та вказує не тільки особисті дані, а й банк та номер картки для зарплати. Як не дивно, за перші завдання дійсно платять, але незначні суми.

Та згодом жертвам надсилають нові завдання: переказати на вказаний рахунок якусь суму грошей, а за це отримати ще більше. Це триває якийсь час, виплати здійснюються, суми зростають, але в якийсь момент "менеджер" просто зникає після того, як жертва, яка вже довіряє йому, надішле своїм "роботодавцям" великі кошти.

Раніше ми розповідали історію про те, як шахрай, який відбуває термін в одній із одеських колоній, заробив на довірливих громадянах понад 30 тис. грн. Відомо, що він пропонував українцям послуги з утеплення фасадів.

Також нагадаємо, що шахраї вигадали новий спосіб для злому сторінки в Instagram. Детальніше про це розповіла письменниця та відеоблогерка Оксана Мороз.