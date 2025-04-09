Работа для украинцев в Telegram — как распознать аферистов

Парень держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы в Telegram начали получать странные сообщения от неизвестных пользователей. В них людям предлагают зарабатывать большие деньги за несложную работу.

Как пишет издание OBOZ.UA, рассылка с голосовыми сообщениями началась в начале апреля 2025 года.

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В одном из таких сообщений пользователю предложили заработать от 100 до 6 986 грн за написание отзыва о продукции. Отмечается, что само сообщение, очевидно, озвучено ИИ.

"Можете ли вы прокомментировать нашу продукцию? За один отзыв вы можете получить от 100 до 6, 9 тыс. грн. Ежедневный доход — 8 тыс. грн. Это простое удаленное задание. Если вы хотите принять участие, пожалуйста, укажите свой возраст", — говорилось в присланном SMS.

Одно из сообщений от мошенников. Скриншот: OBOZ.UA

Журналисты предполагают, что рассылкой занимаются аферисты, а схема, которую они пытаются реализовать в Украине, зародилась за рубежом. Так, ранее похожие сообщения распространяли среди пользователей WhatsApp, которым тоже писали с неизвестных номеров с подозрительными кодами (+1, +2 и т.д.).

Отмечается, что мошенники сначала пытаются установить контакт с потенциальной жертвой, поэтому разговор начинают с банальных фраз, вроде: "Привет! Как дела?", а уже потом предлагают работу. Чтобы не казаться очень подозрительными, мошенники называют себя представителями компании, которая готова платить за:

отзывы;

лайки;

комментарии.

Суть схемы в том, что якобы у работника компании, который присылает вам сообщение, есть личный "менеджер", через которого происходит вся коммуникация. От него человек, который заинтересовался работой, получает анкету и указывает не только личные данные, но и банк и номер карты для зарплаты. Как ни странно, за первые задания действительно платят, но незначительные суммы.

Но впоследствии жертвам присылают новые задачи: перевести на указанный счет какую-то сумму денег, а за это получить еще больше. Это длится какое-то время, выплаты осуществляются, суммы растут, но в какой-то момент "менеджер" просто исчезает после того, как жертва, которая уже доверяет ему, пришлет своим "работодателям" большие средства.

Ранее мы рассказывали историю о том, как мошенник, отбывающий срок в одной из одесских колоний, заработал на доверчивых гражданах более 30 тыс. грн. Известно, что он предлагал украинцам услуги по утеплению фасадов.

Также напомним, что мошенники придумали новый способ для взлома страницы в Instagram. Подробнее об этом рассказала писательница и видеоблогер Оксана Мороз.